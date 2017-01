Chuva destruir parte do asfalto da avenida Goiás

Os prejuízos não foram somente para os dois proprietários dos veículos que ficaram submersos no viaduto da Avenida Onze. O município também terá que refazer uma quadra inteira de asfalto, que foi destruído com a forte enxurrada que desceu pela a avenida Goiás.

O asfalto construído no ano passado pelo ex-prefeito, teve a camada arrancada em várias partes e será necessário refazer o local.

Na avenida Mato Grosso do Sul, parecia as cataratas de Foz do Iguaçu, como registrou o internauta Miguel Amaral.

As fotos da avenida Goiás, foram, enviadas via WhatsApp, por Samuel Ferraz.O local é em frente a garagem do Marco Marole no final da av Goiás.

