Chapadão do Sul registrou duas ocorrências de acidente envolvendo moto e carro nesta terça-feira

Cada vez aumenta mais o número de acidentes provocado pela falta de atenção respeito na sinalização dos motoristas em Chapadão do Sul. Em menos 7 (sete) horas, foram registrados dois acidentes envolvendo carro e moto no município, onde ambos provocados por não respeitar o “PARE” nesta terça-feira (17). Felizmente as vítimas foram socorridas ambas conscientes sem muita gravidade.

A primeira ocorrência de acidente ocorreu logo pela manhã por volta das 7h30 min, na Avenida Dezesseis esquina com I, no Bairro Esperança em Chapadão do Sul (MS).

Conforme boletim de ocorrência, a vítima conduzia uma moto Honda Biz 125 ES, e seguia pela Av. Dezesseis, quando no cruzamento com a Rua I, foi colidida por um veículo Celta, que não respeitou a sinalização de “PARE” nem a faixa de retenção, adentrando na Av. Dezesseis que é via preferencial.

A vítima ficou com lesão aparente: braço esquerdo, mão direita, corte no tornozelo direito e lesão no joelho direito.

Já no segundo acidente (fotos) aconteceu por voltas das 13:30 na Rua Canoas esquina com a Rua Cachoeirinha, no Parque União, mais uma vez envolvendo carro versus moto.

Um veículo Toyota Corolla vinha pela rua Canoas e não parou no cruzamento com rua Cachoeirinha que é preferencial vindo a colidir com a moto Honda Biz causando a queda de uma jovem. A vítima apresentava ferimentos no antebraço esquerdo, joelho esquerdo e costelas do lado esquerdo, foi socorrida consciente orientada.

Nas duas ocorrências o Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul socorreu as vítimas e encaminharam para Hospital Municipal.

