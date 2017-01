Chapadão do Sul está à frente do estado na campanha contra os mosquitos Aedes Aegypti e Aedes Albopictus.

Secretária da Assistência Social, Maria das Dores, na tarde de ontem (16) esteve na governadoria em Campo Grande participando de uma reunião com todas as secretárias de assistência social do estado, além da coordenadora do controle de vetores, da superintende de vigilância em saúde, e da Vice-governadora Rose Modesto, discutindo sobre o início da campanha contra os mosquitos Aedes Aegypti e Aedes Albopictus, transmissores da dengue, da febre chinkungunya e Zika Vírus, a nível estadual.

Chapadão do Sul por sua vez saiu na frente, pois a campanha aqui já está em andamento, o que mostra a preocupação e comprometimento do prefeito João Carlos Krug e de todos os secretários com a saúde e qualidade de vida no município.

João Carlos Krug lançou a campanha na ultima sexta – feira (13), com a participação de todos os Secretários Municipais, Corpo de Bombeiros, Polícias Militar e Civil, Defesa Civil, Cruz Vermelha, vereadores, AHBB (gestora da saúde do município) e Repram (empresa responsável pelo recolhimento do lixo urbano).

O prefeito chamou todos os moradores para cuidar dos seus quintais e ajudar a administração municipal neste projeto, que está recebendo uma grande atenção neste início de mandato.

CHAPADÃO DO SUL, EU AMO, EU CUIDO!

Assecom PMCS

