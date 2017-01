Acidente mata pai e quatro filhos e mãe sobrevive na BR 020; fotos

Cinco pessoas morreram e pelos menos outras três ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro de passeio e uma caminhonete na BR-020, próximo ao distrito de Roda Velha, entre os municípios de São Desidério e Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A batida ocorreu na madrugada desta terça-feira (17). As vítimas foram um pai e quatro crianças que são filhas dele, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com o órgão de trânsito, o acidente ocorreu por volta das 0h30, na altura do km-150 da rodovia. Pai e filhos, de 4, 7, 9 e 11 anos, estavam no carro de passeio.

A suspeita inicial é de que o condutor tenha tentado fazer uma ultrapassagem quando colidiu frontalmente com a caminhonete, que seguia no sentido oposto. Ainda conforme a PRF, todas as crianças estavam no banco de trás do veículo e nenhuma usava cadeirinha.

Segundo a PRF, além do pai e dos quatro filhos, a mãe das crianças, de 32 anos, também estava no carro e ficou ferida. A mulher foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde de Luís Eduardo Magalhães por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dela.

A família tinha saído da cidade baiana de Miguel Calmon e seguia para Planaltina, no Distrito Federal. Os demais feridos, que não tiveram identidade divulgda, estavam na caminonete, segundo a polícia. O estado de saúde deles também não foi divulgado. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras.

G1 BA

