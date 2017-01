Renovação e regularização dos alvarás de funcionamento e da vigilância sanitária já estão sendo emitidos

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, por intermédio do setor de cadastro e tributos comunica a todos os empresários do município que começou, no dia 09 de janeiro, os serviços de renovação e regularização dos alvarás de funcionamento e o alvará sanitário para 2017.

Os empresários locais devem comparecer ao setor de tributos que fica em anexo ao Paço Municipal, na Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, das 7 às 11horas e das 13 às 17horas.

Informações podem ser obtidas através do telefone: 32481040

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

Texto: Daniela Lossávero

