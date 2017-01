Receita das lavouras e pecuária de MS cai R$ 1,156 bilhão em 2016, diz MAPA

O Valor Bruto da Produção Agropecuária de Mato Grosso do Sul (VBP) sofreu uma retração de 3,97% em 2016 frente a 2015, caindo de R$ 29,179 bilhões para R$ 28,023 bilhões, o que representou R$ 1,156 bilhão a menos, segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

O VBP é um indicador da atividade calculado com base nos volumes de produção e preços médios da agricultura e pecuária. Conforme o MAPA, do Valor Bruto de Produção do estado em 2016, 61,90% veio da agricultura, que atingiu os R$ 17,348 bilhões e 38,09% da pecuária, que totalizou R$ 10,675 bilhões.

Na agricultura, das três principais culturas do estado, duas registraram aumento do VBP e uma redução. A soja teve um incremento de 2,72% (de R$ 8,726 bilhões para R$ 8,964 bilhões), o milho apresentou queda de 21,52% (de R$ 5,042 bilhões para R$ 3,957 bilhões) e a cana-de-açúcar teve um crescimento de 20,97% (de R$ 3,132 bilhões para R$ 3,789 bilhões).

Já na pecuária, na criação de bovinos, deve ocorrer uma queda de 9,30% no VBP deste ano em comparação com o anterior (de R$ 8,777 bilhões para R$ 7,960 bilhões). Também deve ocorrer uma diminuição de 10,87% na produção de suínos (de R$ 597,748 milhões para R$ 532,797 milhões) e um aumento de 1,72% na de frangos (de R$ 1,788 bilhão para R$ 1,819 bilhão).

G1 MS

Comentários