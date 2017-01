Prefeitura de Figueirão oficializa reajuste de 9% e ultrapassa inflação

Funcionários públicos do município de Figueirão não deverão sentir a inflação em 2017, uma vez que o reajuste oficializado pela Prefeitura ultrapassa a alta dos preços dos produtos consumidos no Brasil, que foi de 6,29% em todo ano passado. O chefe do executivo, Rogério Rosalin (PSDB) oficializou nesta sexta-feira (13) o aumento de 9% no salário do servidor, maior reajuste já praticado no município, que possui a menor arrecadação de Mato Grosso do Sul.

O reajuste é exatamente 2,7% a mais que a inflação, percentual garantido pelo prefeito, durante a campanha eleitoral. “O reajuste, maior que de outros municípios do Estado, vem para suprir o ano de 2016, em que tivemos de apertar o cinto e economizarmos para investirmos em obras de qualidade”, explica o prefeito ao lembrar da maior inflação registrada no Brasil nos últimos 14 anos, de 10,6% . “Com as contas em dia, queremos tornar Figueirão um modelo de gestão e de valorização do servidor público. Com transparência e apoio do legislativo, ainda vamos lançar projetos para maior reconhecimento dos funcionários públicos do nosso município”, garante o prefeito.

Também sob a gestão do tucano, em dezembro o município arcou com o salário integral e 13º em parcela única, enquanto outros municípios ainda carregam dívidas da gestão passada, como é o caso da capital.

Mas para tornar possível, além de estratégias financeiras, foi necessário romper com funções gratificadas. “Apesar de encerramos com essas gratificações, já foi sancionada lei que propomos, com a finalidade de remunerar o servidor de acordo com sua produtividade, que em breve apresentaremos detalhadamente”, lembra Rosalin.

De acordo com o vice-prefeito, Fernando Martins (PSDB), o aumento no início do ano foi minuciosamente calculado. “Será entregue ao servidor no momento de necessidade, já em janeiro, mês de acúmulo das contas. Tudo isso com uma simples fórmula: gastando menos do que se ganha, demonstrando que nem só do Estado e da União vivem os municípios e que em época de crise o que conta mesmo é gestão e responsabilidade com o dinheiro do povo”, avalia.

Segundo o departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Figueirão, alguns servidores já recebem valores acima do estipulado pelas leis federais, como os professores do município que possuem salário 12% acima do que é recomendado pela União. “A valorização do colaborador é o que sustenta seu otimismo e qualidade profissional. Um colaborador valorizado, não se satisfará em ofertar um trabalho paliativo, vai exigir de si e oferecer mais à educação, por exemplo”, finaliza o prefeito.

Fonte: Assessoria PMF