Prefeito, secretários e vereadores visitam obra de construção das 100 unidades habitacionais

O prefeito municipal de Paraíso das Águas Ivan da Cruz Pereira (xixi/PMDB), visitou a obra de construção das 100 unidades habitacionais do programa do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”, que está em andamento no Município. Várias unidades já estão respaldadas e cobertas, porém, não há previsão da data de entrega da obra.

“Estamos felizes por poder beneficiar inicialmente 100 famílias, que deixarão de pagar aluguel e terão uma moradia digna e própria. Esta obra é fruto de um trabalho empenhado da nossa Administração Municipal, junto à nossa equipe de governo e os vereadores que na gestão anterior, empenhou-se ao máximo para que conquistássemos esta importante obra. Fomos beneficiados porque contamos com o apoio das lideranças políticas de nosso Estado, como Governo, Senado e Câmara dos Deputados, que contribuem de forma positiva para a destinação de recursos e obras para nossa cidade, à quem rendo meus agradecimentos”, afirmou o prefeito Ivan xixi.

O prefeito Ivan xixi visitou a obra acompanhado do vice-prefeito Ocesino Alves de Oliveira (PSDB), do presidente da Câmara Municipal vereador Anízio Andrade (DEM), dos vereadores: Roberto Carlos (PSDB), Neife Vida (PR), dos secretários municipais Daniel Grégio (Infraestrutura Rural e Urbana), Ueder de Paula (Saúde) e prof. Wilson Matheus (Fomento ao desenvolvimento), do ex-vereador Antônio Luiz Soares (Tuta).

