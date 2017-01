PM perde a vida em acidente na região de Ponta Porã

Reginaldo Mereles Lemes (36) soldado da Policia Militar da cidade de Ponta Porã , faleceua tarde de domingo (15) , quando transitava a bordo de um veiculo da marca Fiat Strada, cor preta, placa ETF 5212 da cidade de Ribeirão Preto estado de São Paulo pela rodovia MS 165,ao colidir com uma camionete da marca Ford F1000, cor cinza, placa HVH 3993 de Ponta Porã, conduzido por Edson Batista dos Santos (34) que saia de uma propriedade rural e teria colidido na lateral do veiculo do militar, que chegou a ser auxiliado ao Hospital da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (CASSEMS), onde ao não resistir os ferimentos entrou em óbito, já os acompanhantes identificados como, Nilton e Antônio, também foram auxiliados em estado grave ao Hospital da cidade de Aral Moreira onde se encontram fora de perigo de morte.

Agentes da Policia Técnica da Policia Civil de Ponta Porã apoiaram nos trabalhos de praxe e posteriormente liberaram os veículos envolvidos no acidente que foram encaminhados ao DP da Policia Civil de Aral Moreira pelos agentes da Policia Militar Rodoviária Estadual que atenderam a ocorrência.

A morte do soldado Reginaldo Mereles Lemes, chocou a sociedade pontaporanense, onde o mesmo atuava na segurança publica e era conhecido dos moradores da fronteira pelo seu excelente trabalho que desenvolvia no dia a dia na corporação militar da cidade, onde realizava o curso para sua graduação, amigos e companheiros de fardas se fizeram presentes no local do acidente e o acompanharam ate o Hospital da CASSEMS onde ao não resistir os ferimentos entrou em óbito.

Porãnews

Comentários