Peão de fazenda fica gravemente ferido após colidir moto em porcos-do-mato

O peão Mauricio Khacbarth Barbosa, de 28 anos, ficou gravemente ferido depois de colidir sua motocicleta em uma vara de porcos-do-mato por volta de 23 horas deste domingo (15), numa estrada vicinal de uma propriedade rural nos limites territoriais de Figueirão, há aproximadamente 80 quilômetros de Coxim.

Conforme informações obtidas pelo Coxim Agora, Barbosa seguia para a fazenda pilotando uma motocicleta Honda Bros, quando colidiu numa grande quantidade de queixadas que atravessava à estrada, em seguida, sofreu a queda.

Mauricio sofreu uma fratura frontal de crânio, corte contuso no rosto, vários dentes quebrados, fratura de punho direito e fratura no pé esquerdo, mesmo com todos os ferimentos considerados graves, a vítima ainda conseguiu se levantar e pilotar até a sede da fazenda que fica há aproximadamente 3 quilômetros do local do acidente.

A vítima chegou buzinando e pedindo ajuda aos demais funcionários da propriedade, que o colocaram em uma caminhonete e o trouxeram para o Hospital Regional Dr. Álvaro Fontoura Silva, em Coxim, onde uma equipe do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizaram a sua remoção e encaminhamento ao pronto socorro.

Na colisão, dois queixadas acabaram morrendo no local, segundo um dos funcionários da fazenda por pouco o acidente não termina numa tragédia, devido a grande quantidade de porcos, a vítima poderia ter sido atacada.

Uma equipe do GTRAN (Grupamento de Trânsito) esteve no hospital colhendo informações e registrando o boletim de ocorrência.

