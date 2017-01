Novas chuvas fazem produtores argentinos desistirem de 100 mil ha de soja; 500 mil ha plantados estão comprometidos

Mais um forte temporal foi registrado no último final de semana sobre o centro-sul de Santa Fe, norte de Buenos Aires e parte do sudeste de Córdoba, na Argentina, deixando mais campos alagados e piorando a situação das zonas já inundadas.

Desta maneira, fica descartado o plantio de 100.000 hectares restantes para soja e cresce o risco de perdas para 500.000 hectares que já estavam comprometidos.

Segundo informações de produtores e técnicos, em várias regiões as chuvas superaram os 100mm, com algumas chegando até mesmo a 300mm. Com as chuvas de ontem, muitos lugares da zona núcleo acumularam de 600mm a 650mm em um mês, 60% das chuvas de um ano todo.

“Na zona há registros de chuvas desde 1913. Nunca houve um dia com chuvas de 200mm como ontem”, disse Alberto Marchionni, produtor da zona de Hughes.

