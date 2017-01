Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Dia positivo para a realização de negócios dentro de suas condições financeiras, e muito propício ao seu progresso profissional, moral e social. A pessoa amada estará disposta a ajudá-lo e parentes e vizinhos, também.

TOURO Negativo fluxo astral para mudanças de emprego, atividades ou residência. Tendência à depressão psíquica, o que viria a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se em todos os sentidos e cuide de sua saúde.

GÊMEOS Excelentes influências para desenvolver suas atividades de um modo geral. Aproveite, pois esta é a melhor fase para progredir profissional, social e materialmente. Êxito romântico e sentimental. Bom para loterias.

CÂNCER Todas as portas se abrirão, bastando encarar a vida com otimismo e decisão para aproveitar as boas oportunidades. Não se entregue aos inimigos ocultos nem descuide de sua saúde. Ouça e aprecie as sugestões que receber. Lucrará muito com isto.

LEÃO Use roupas de tons claro e medite um pouco na parte da manhã, assim, você sentirá gradativamente as suas energias se fortalecerem. Tendência para você analisar cuidadosamente as questões mais problemáticas da sua vida.

VIRGEM Poupar as suas economias, a fim de conseguir a casa própria que tanto sonha e deseja, será o mais importante a fazer agora. Por outro lado, o fluxo é dos melhores para a compra de bens móveis e imóveis, e ao amor.

LIBRA Dia em que terá muita disposição mental e física para trabalhar nos seus negócios e para tratar de assuntos pessoais. O amor e as novas amizades estarão favorecidas. No amor, deixe que as coisas fluam normalmente.

ESCORPIÃO Excelente disposição mental para tratar de assuntos importantes e de negócios, para entabular novas ideias relacionadas com publicidade e comunicações. Contudo, seja sincero. Evite fazer qualquer pressão junto à pessoa amada, para que tudo saia conforme os seus desejos.

SAGITÁRIO O sol vai favorecer você neste dia. Haverá possibilidade de elevação material através do esforço que tem enviado no trabalho e dos bons negócios realizados ou a realizar. As questões financeiras, estão necessitando de um melhor controle de sua parte.

CAPRICÓRNIO Pense no seu êxito. Mentalize bons pensamentos, nas amizades, férias, vida social e nos intercâmbios de ideias. A sua boa vontade não será suficiente para que consiga bons resultados junto no trabalho.

AQUÁRIO Esta fase é negativa para você, mas como tudo passa esta fase também passará dentro de poucos dias. Mas agora tome cuidado com notícias falsas, com pessoas que se dizem amigas e cuide da saúde.

PEIXES Boa influência para desenvolver sua inteligência e para tratar de assuntos ocultos. Todavia deverá evitar acidente e extravagâncias que possam prejudicá-lo física e moralmente. Este não é o melhor momento para impor o seu ponto de vista.

