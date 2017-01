Homem ataca mulher com facadas na cabeça, no ultimo sábado, em Figueirão

Nesse sábado (14), por volta das 22:30 horas, a Policia Militar de Figueirão, atendeu um caso de violência na Rua Sucuri, no bairro Novo Horizonte.

De acordo com Boletim de Ocorrência aberto pelo dono da casa, duas pessoas chegaram a residência, e se direcionaram para o quarto. Logo após, o autor, Sr José, de 32 anos também chegou ao local. Ele estava embriago e portando um facão, fazendo ameaças a mulher de nome Viviane. O motivo inicial seria ciúmes.

As pessoas que estavam na residência tentaram conter o autor, mas ele garantiu que não ia fazer qualquer mal. Quando o irmão do acusado, conhecido como Nenê, que estava na casa, tentou ir embora, quase foi esfaqueado. Nesse momento, o dono da Casa entrou em contato com a Policia Militar para pedir ajuda.

Não tendo sucesso na ação de ferir seu irmão, José foi pra cima de Viviane. Nesse momento, para defender a irmã, Tatiane foi conter o acusado e acabou recebendo golpes de faca em sua cabeça. Outras pessoas chegaram para conter o acusado, jogando o mesmo no chão.

Tatiane foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal para receber atendimento. Ela recebeu quatro pontos na cabeça e já está em casa.

Após o ocorrido, a Policia Militar fez diligencia na região e encontrou o Sr. José em casa. Foi assim dado voz de prisão e encaminhado para a Delegacia de Policia. Ele já tinha passagem pela polícia por outros fatos e se encontra a disposição da justiça.

Essa ação foi bem sucedida graças a participação do Soldado Andreia e Soldado Leuria, contando com o apoio do Sargento Hernandes, ambos da Policia Militar de Figueirão.

