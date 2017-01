Ex-Moreninhas, goleiro Renan Brites é o primeiro reforço da Serc para estadual

A Serc demorou, mas enfim começa a montar o elenco para o Campeonato Sul-Mato-Grossense deste ano. O primeiro nome a confirmar acerto com o clube de Chapadão do Sul é o goleiro Renan Brites, de 21 anos, que já se apresentou neste sábado (14).

Natural de Campo Grande, o arqueiro se destaca pela grande estatura, devido aos 1,96m de altura. Ele esteve no elenco da Moreninhas na Série B do campeonato estadual do ano passado, porém acabou não entrando em campo por conta de uma lesão a uma semana da estreia. Antes, o jogador já havia defendido o Desportivo Brasil/SP e a Ponte Preta/SP nas categorias de base e passou pelo Comercial, em 2014.

Em seu perfil no Facebook, Renan comemorou o acerto com o time tricolor e agradeceu ao ex-gestor de Futebol do Comercial e da Moreninhas, Karlinhos Oliveira, que intermediou as negociações. “Graças a Deus, tudo certo. Só tenho que agradecer a Deus por mais essa chance e ao grande parceiro Karlinhos, que fez de tudo pra me ajudar”, publicou o novo camisa 1.

A expectativa é que outros jogadores com quem a Serc já tem acerto apalavrado se apresentem entre este sábado e a próxima segunda-feira (16), quando o elenco deverá já estar completo e o clube anunciar o novo técnico. Existe a possibilidade de que um nome caseiro, como o ex-supervisor de Futebol, Odirley Lage, assuma, mas a diretoria também trabalha com nomes de fora, como o paulista Bazílio Amaral.

Com o início da preparação, a Serc tem apenas duas semanas até a estreia no estadual, tendo que provavelmente pular etapas na pré-temporada, para chegar em condições na primeira rodada, que acontece em 29 deste mês, onde enfrenta o Costa Rica, no estádio Laertão. Além do Crec, o time de Chapadão enfrenta na primeira fase os campo-grandenses Comercial, Novo, Operário e União/ABC, todos pelo grupo A.

arquibancadams

Comentários