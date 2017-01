Educação de Chapadão do Sul divulga primeira lista de professores inscritos em processo seletivo

A Secretaria de Educação divulgou na edição de sexta-feira, do Diário Oficial do Município, a primeira lista de professores inscritos no Processo Seletivo Simplificado de Professores, para desempenho de função docente, sob a forma de convocação, para atuar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2017 da rede municipal de ensino.

A lista tem os nomes dos 164 primeiros professores inscritos no processo.

O formulário de inscrição deverá ser enviado pelos candidatos, somente via e-mail para o seguinte endereço eletrônico semed.inspecao@outlook.com até o dia 27 DE JANEIRO DE 2017. Não haverá cobrança da taxa de inscrição.

A escolha dos professores inscritos para atuar em determinada escola, será feita pela Equipe da Secretaria de Educação, em parceria com o diretor da referida escola, obedecendo aos critérios do edital.

