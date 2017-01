Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana confronta Stella e afirma que não demitirá Júnior. Jéssica conta a Júnior, Jabá e Lucas que Martinha foi expulsa de casa por conta de sua gravidez. Belinha sugere que Artur ajude a desfazer o mal-entendido entre Alisson e Belloto. Léo se preocupa com a possível demissão de Júnior. Jabá insiste para que Martinha revele a identidade do pai de seu bebê. Krica teme que Rômulo esteja traindo Nanda. Bárbara explica a Clara o plano contra Joana. Clara arma contra Joana e Júnior e diz a Stella que o rapaz saiu com Léo da academia.

SOL NASCENTE

Ralf e Damasceno tentam acalmar Alice. Chica afirma a Vittorio que Mario está vivo. Akira admira Hirô enquanto ela trabalha. César falsifica a assinatura de Alice nos documentos das empresas fantasmas. João Amaro convida Dora para jantar. Tanaka vai com Mocinha e Sinhá para a casa de Gaetano. Alice ouve o policial receber a notícia de que um homem foi encontrado por duas curandeiras na praia. Carol instala câmeras no quarto de César. Alice, Ralf e Damasceno procuram Mario nas casas da Praia do Torto. Mario e Alice se reencontram.

ROCK STORY

Gui consegue impedir que Júlia se entregue à polícia. Laila mente para Gordo e diz que não se encontrou com Jorginho. Júlia revela a Gui que Alex está ameaçando a segurança de Chiara. Néia comenta com Léo que acha estranho Diana não ter aceitado o divórcio. Léo dá a foto do anel de Néia, supostamente roubado no sequestro, para os investigadores. Ramon encontra o anel de Néia. Júlia e Gui armam contra Alex. Lázaro tenta atrapalhar a banda do filho de Gui. Zac defende Yasmin de Du e Jaílson. Yasmin se sensibiliza com a preocupação de Zac com a mãe. Bianca conta a Gui o que Lázaro está fazendo para não deixar Augusto contratar a banda 4.4. Júlia impede que Gui agrida Alex.

A LEI DO AMOR

Tião tem certeza de que Laura e Pedro tiveram um relacionamento. Helô sente ciúme do passado de Pedro. Salete pede que Bruno dê uma chance para seu amor por Jéssica. Misael e Flávia se beijam. Tião oferece um emprego para Laura. Letícia convida Tião para seu casamento com Tiago. Bruno se despede de Jéssica, que garante que irá esperar pelo rapaz. Chega o dia do casamento de Tiago e Letícia. Tiago recebe um presente misterioso. Flávia confirma a paternidade de Tião. Sílvia comenta com Ciro sobre a visita de Pedro. Marina chega ao casamento de Tiago e Letícia.

DOIS IRMÃOS

Omar (Lorenzo Rocha/ Matheus Abreu/ Cauã Reymond) destrói seu quarto. Yakub (Enrico Rocha/ Matheus Abreu/ Cauã Reymond) não cede ao apelo dos pais e diz que não aceita levar o irmão para morar com ele em São Paulo. Omar chega apressado ao aeroporto e acaba não se despedindo de Halim (Bruno Anacleto/ Antonio Calloni/ Antonio Fagundes) e Rânia (Raphaela Miguel/ Letícia Almeida/ Bruna Caram). Domingas (Sandra Paramirim/ Zahy Guajajara/ Silvia Nobre) arruma o quarto que foi destruído com a ajuda de Nael (Theo Kalper/ Rian Cesar/ Irandhir Santos). Estelita (Maria Fernanda Cândido/ Carmem Verônica) tranca Abelardo (Emilio Orcciolo Netto / Ary Fontoura) na jaula dos macacos. Nael vê Rânia trocar de roupa e fica observando-a. Domingas não consegue dizer para o filho quem é seu pai. Nael começa a estudar com o professor Laval (Michel Melamed) no mesmo colégio de Omar. que volta de São Paulo. Halim comenta com Nael que achava que o caçula tivesse mudado. Omar e Laval se reencontram. Nael vê Omar no porto com Lorde Wyckham (Jimmy London). Zana (Gabriella Mustafá/Juliana Paes / Eliane Giardini) descobre o segredo relacionado ao novo negócio do filho. Halim promete a Zana que vai trazer Omar de volta.

NOVELAS DO SBT

A GATA

Perla e o Silencioso dizem a Esmeralda que vão renovar seus votos matrimoniais. Paulo entrega a Esmeralda um anel de compromisso e pede ela em casamento. Ela aceita. Lorena se queixa com Augusto de que seus filhos a rejeitam. Ela afirma que Mariano já estava agindo assim com ela, mas agora Paulo também. Augusto diz que se sente muito mal. Lorena, com desprezo, responde que a única coisa que lhe importa são seus filhos. Assim, ele pode morrer que ela não sentirá falta. Pedro vai atrás de Jacira e diz que não importa seu passado, só o presente e o futuro que deseja compartilhar com ela. Ele pergunta se podem começar uma relação. Jacira, muito feliz, aceita. Começa a cerimônia religiosa dos votos matrimoniais de Silencioso e Perla. Augusto morre. O Silencioso e sua família, em sinal de respeito, comparecem ao funeral de Augusto. O Silencioso diz a Esmeralda que o tempo o ensinou a não guardar mais rancor, e que diante da morte ninguém pode ser insensível. Paulo e Esmeralda caminham pelo lixão. Gisele, disfarçada, os observa. Esmeralda, ao vê-la, diz que aquela mulher a causa calafrios. Xavier diz a Manuel que aceitou uma oferta de trabalho na Alemanha e vai se despedir de Esmeralda. Esmeralda pede a seu pai que, assim como perdoou Augusto, quer que ele também perdoe Lorena e desista da ideia de mandá-la para a prisão. Chega o dia do casamento de Esmeralda e Paulo. Lorena mal consegue expressar o desgosto que essa união a provoca.

CARINHA DE ANJO

Zé Felipe não quer mais jogar futebol por estar com medo de machucar alguém, como aconteceu com seu irmão. Flávio diz para Nicole fazer uma denúncia para a Madre Superiora sobre Cecília estar interessada em Gustavo. Tia Perucas e Gustavo contam para Fabiana que a Madre Superiora não mudou de ideia sobre a transferência de Cecília. Rosana vai até a delegacia conversar com o delegado Peixoto e pede sigilo sobre a denúncia em relação ao roubo de computadores em que Flávio está envolvido. Bárbara e Frida descobrem que Fabiana conseguiu fazer Cecília ver Dulce Maria. Rosana revela as ameaças que recebe da família de Nicole para o delegado. Bárbara e Frida contam para a Madre Superiora que Cecília está no quarto de Dulce Maria. Nicole vai até o colégio Doce Horizonte e escuta de Inácio que Cecília está de saída. A modelo entende errado e pensa que a noviça vai deixar a vida religiosa. Zé Felipe joga futebol, mas tropeça, se machuca é levado ao hospital. Madre Superiora fica nervosa ao ver Cecília com Dulce Maria. Gustavo faz processo seletivo para contratar uma nova secretária, mas não gosta de nenhuma. Inácio conta para Diana que contou para Nicole que Cecília vai fazer falta. Fabiana diz para as meninas protestarem que querem a irmã Cecília. As crianças entram na sala da Madre Superiora batendo panela e dizendo: queremos a irmã Cecília.

NOVELA DA BAND

EZEL

Cengiz conversa com Ezel no carro e observam o suposto amante de Eysan. Bahar se encontra com Ali. Ele se declara, mas Bahar o quer apenas como amigo. Tefik entrega um bilhete de Omer a Eysan e ela encontra uma chave embrulhada junto. Eysan vai ao encontro do pai de Omer e mostra a chave que encontrou e ele indica o endereço da casa.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Leôncio agarra Isaura. Joaquina conta a verdade sobre a mãe de Rosa. Gertrudes, mesmo sem forças, discute com Leôncio. Gabriel tenta conseguir dinheiro emprestado para Miguel. Rosa conta ao Coronel Sebastião que é sua filha. Tomásia aceita emprestar dinheiro a Miguel. Leôncio diz a Henrique que se sente atraído por Isaura. O Conde Campos e Tomásia passam a noite juntos. Tomásia sonha com Leôncio. Gertrudes pede que chamem o tabelião para libertar Isaura. O Comendador Almeida jura libertar Isaura. Rosa conta a Leôncio que o Coronel Sebastião é seu pai. O médico diz que o estado de Gertrudes é ruim. Conde Campos aceita ajudar Miguel. Gabriel corre para avisar Miguel. Leôncio diz a Gertrudes que não ama Malvina. Conde Campos descobre que Tomásia quer na verdade se vingar de Leôncio. Leôncio diz a sua mãe que Isaura nunca será livre. Tomásia tenta convencer o Conde Campos a fazer o empréstimo a Miguel. Tomásia pede que Miguel penhore seu anel de noivado escondido do Conde Campos. Leôncio agarra Isaura e Gertrudes sofre uma segunda dor no peito. Joaquina ouve Isaura gritando e pede ajuda. Dr. Paulo cuida de Gertrudes. André corre ao socorro de Isaura. Gabriel vai até a casa de Helena pedir sua mão em casamento. Miguel vai até a fazenda do Comendador, mas não o encontra. Conde Campos escuta Tomásia e Gioconda falando sobre o anel. Gertrudes sente pela terceira vez uma dor forte no peito. Conde Campos pede que Tomásia use o anel de noivado. Gertrudes quer que Leôncio jure que dará liberdade a Isaura, mas ele foge do assunto. Joaquina e João contam a André como sua mãe morreu. Comendador Almeida corre para ver Gertrudes. Isaura descobre que seu pai já conseguiu todo o dinheiro para libertá-la. Leôncio tenta convencer seu pai a não vender Isaura. Leôncio trama com Francisco um plano contra Miguel.

A TERRA PROMETIDA

Bogotai reconhece Finéias e o olha com maldade. Racal sorri para Mara. Zareg agradece a hospitalidade dos hebreus. Bogotai tenta se aproximar de Finéias. Raabe agradece o aviso de Orias. Bogotai se enturma com os familiares de Calebe. Orias se reencontra com Milah. Salmon questiona Jéssica, que diz não ter não saber de nada sobre o leproso. Racal se apresenta para Mara. Isaque e Pedael recebem Zareg. Haniel cobra organização dos filhos. Noemi diz que Acsa e Otiniel formariam um belo casal. Jéssica comenta com Mara sobre a desconfiança de Salmon. Zaqueu acusa Tobias de ter sabotado suas armas. Aiúde questiona o encontro de Mara com Jéssica. Ela desconversa. Samara e Léia reclamam da presença dos forasteiros no acampamento. Jéssica agradece pela companhia de Iru. Enciumada, Léia pergunta se Quemuel se encontrará com Yana. Ele nega. Josué diz que Aruna não deve se cobrar tanto e se declara para ela. Léia diz que precisa falar com Tobias. Racal e Bogotai são bem tratados por Eleazar e Finéias. Enquanto passeiam pelo acampamento, Léia diz ter visto Adara e Samara pensa que a mãe está louca. Felizes, Josué e Aruna dançam. Léia para a mulher e vê que não é Adara. Lina e Mireu conversam sobre a princesa Úrsula. Adonizedeque impede que Abul o acompanhe na visita às prisioneiras. Mireu diz que vai esperar o tempo certo para conquistar Ula. Adonizedeque se consulta com a rainha e a rainha-mãe, as prisioneiras. Laís pede perdão à família de Calebe. Zareg agradece a recepção de Pedael. Elias trata Jéssica com educação. Milah pede proteção a Deus. Bogotai diz não ver a hora de executar Finéias.

