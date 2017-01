Assomasul renova sua atual diretoria em eleição que acontece hoje Rosalin será vice-presidente

O prefeito Pedro Arlei Caravina (PSDB), de Bataguassu, é o único candidato a concorrer à presidência da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) em eleição que acontece na próxima segunda-feira (16) na sede da entidade, em Campo Grande.

A votação será aberta às 8h e tem encerramento previsto às 17 horas.

Ele vai substituir ao atual presidente, Juvenal de Assunção Neto (PSDB), ex-prefeito de Nova Alvorada do Sul, que juntamente com os demais integrantes da atual diretoria, comandou a entidade no último biênio.

“Uma chapa de consenso e bem eclética foi montada, contemplando todos os partidos e regiões do Estado”, disse Caravina, ao afirmar que contou com o apoio do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que já foi prefeito de Maracaju e presidente da Assomasul, sendo, portanto, um defensor intransigente do municipalismo.

Ainda sobre a chapa única, formada com o aval dos demais prefeitos, o futuro presidente da entidade ressaltou a união existente entre seus colegas, que avalizaram antecipadamente seu nome para comandar os destinos da entidade pelos próximos dois anos.

“Agradeço a todos pela confiança em mim depositada e prometo fazer da Assomasul uma instituição forte, que ajude a melhorar a arrecadação dos municípios, bem como estreitar as relações com os órgãos governamentais, como MPE (Ministério Público Estadual), TCE (Tribunal de Contas do Estado) e o próprio governo do Estado”, afirmou Caravina.

Para finalizar, ressaltou que contará com o apoio incondicional da bancada de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional para solucionar as demandas dos municípios na esfera federal.

Compõem a Diretoria Executiva da chapa “Assomasul Unida’, os seguintes prefeitos:

Presidente: Pedro Arlei Caravina (PSDB) – Bataguassu

1º Vice-presidente: Rogério Rodrigues Rosalim (PSDB) – Figueirão

2º Vice-presidente: Manoel dos Santos Viais (PR) – Caracol

Secretário geral: Jeferson Luiz Tomazoni (PMDB) – São Gabriel do Oeste

2º Secretário: Délia Godoy Razuk (PR) – Dourados

3º Secretário: Marcelo de Araújo Ascoli (PSL) – Sidrolândia

Tesoureiro Geral: Eraldo Jorge Leite (PSB) – Jateí

2º Tesoureiro: Alexandrino Arévalo Garcia (PR) – Aral Moreira

Diretoria Auxiliar

Diretor de Rel. Públicas: Marlene de Matos Bossay (PMDB) – Miranda

Dir. de Ass. Municipalista: Aluízio Cometki São José (PSB) – Coxim

Diretor de Patrimônio: Edvaldo Alves Queiroz (PDT) – Água Clara

Diretor de Saúde? Edinaldo Luiz de Melo Bandeira (PSDB) – Amambai

Diretor de Cultura: Jean Sérgio Clavisso Fogaça (PEN) – Douradina

Diretor Esportivo: Roberto Tavares Almeida (PSDB) – Taquarussu

Conselho Fiscal

Álvaro Nackle Urt (DEM) – Bandeirantes

Mário Alberto Kruger (PSC) – Rio Verde de Mato Grosso

Marceleide Hartemam Pereira Marques (PMDB) – Antônio João

Suplentes

Patrícia Denerusson Nelli Margatto Nunes (PSDB) – Igautemi

José Fernando Barbosa dos Santos (PSB) – Selvíria

Cleidimar da Silva Camargo (PSDB) – Rio Negro

Fonte: conjunturaonline