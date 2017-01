Após acidente, vítima pega a chave do carro do suspeito, para ele não fugir em Chapadão do Sul

A. P. de A., 55 anos, foi autuado por conduzir veículo sob influência de álcool, sem CNH, e causar um acidente de trânsito na noite da ultima sexta-feira (13) na rua J, Bairro Esperança, em Chapadão do Sul (MS).

Conforme boletim de ocorrência, a PM foi acionada via 190 pela vítima a comparecer no local.

Segundo a denúncia, o suspeito estava embriagado e conduzindo um automóvel GM CORSA. O suspeito teria batido em seu carro.

A vítima relatou ainda que estava no interior da casa de um amigo e o seu automóvel, marca FIAT PALIO FIRE ECONOMY estava estacionado em frente.

A vítima ouviu o barulho de uma batida de automóvel e correu para ver, onde presenciou que o suspeito, em visível estado de embriaguez, tentava fugir no automóvel GM CORSA.

A vítima relatou ainda que pegou a chave do carro do suspeito, para que ele não fugisse do local. O suspeito relatou que ingeriu cerveja, que não é habilitado e que não sabe como ocorreu o acidente. Ele não soube informar o percurso que fazia e a vítima não presenciou.

A PM observou que o automóvel PALIO estava estacionado do lado direito da referida via pública de forma correta conforme o Código de Trânsito, enquanto o automóvel conduzido pelo suspeito estava trafegando sentido Vila Esperança/Planalto.

O suspeito se negou a realizar o teste de alcoolemia, então foi confeccionado termo de constatação de embriaguez.

O Delegado da Polícia Civil determinou o auto de prisão em flagrante do suspeito.

As informações são da Polícia Civil de Chapadão do Sul.

Cassilândia Noticias

