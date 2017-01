Revenda de veículos pega fogo em Costa Rica, deixa motos e carros destruídos

Uma garagem de veículos, denominada JCR Veículos localizada nos altos da Avenida José Ferreira da Costa no centro de Costa Rica – MS, pegou fogo no inicio da madrugada deste domingo(15). Uma parte dos carros, motos e a estrutura da loja ficaram totalmente destruídas.

Um vídeo divulgado nas redes sociais, mostra o fogo tomando conta de parte do local.

A guarnição do Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado para controlar o fogo, para que deste modo não atingisse todo o estabelecimento, e que as chamas não fosse para outros comércios vizinhos, de acordo com informações. O Corpo de Bombeiros usou mais de 5.000 litros de água para conter o fogo.

As Polícias Militar e Civil estiveram no local para acompanhar o caso, e iniciar as investigações.

Um BO – Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do Município para investigar as causas do incêndio, que pode ter sido criminoso.

