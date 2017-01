motociclista fica ferido em acidente centro de Chapadão do Sul

O piloto Ivanildo Alves Dias ficou ferido no violento acidente envolvendo a moto Honda CBR 650 e o Wolksvagen Gol – ambos de Chapadão do Sul – por volta das 14 horas deste domingo no cruzamento da rua Vinte e Três com a Avenida Oito, área central da cidade e com alto registro de colisões graves. O piloto Ivanildo Alves Dias seguia na preferencial (Sentido avenida Trinta e Três) quando o Gol avançou, tornando a colisão inevitável. Ele sofreu escoriações abrasivas no lado esquerdo (costelas) e no pé direito, mas não teve nenhuma fratura aparente. O motorista do carro nada sofreu e permaneceu no local até a chegada do socorro. Gabriel Schultz da Cruz Vermelha prestou o primeiro atendimento até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Não há informações adicionais sobre as circunstância do acidente além do sentido dos veículos. A rua Vinte e Três com a Avenida foi palco de várias colisões graves envolvendo moto e carro. Geralmente os carros estão atravessando a Oito sem ver as motos que – provavelmente – entram no ponto cego. Somente uma direção defensiva poderia evitar este tipo de acidente.

O Gol teve a frente afundada no lado esquerdo (para-choque) com um amassamento severo no capô. O radiador deve ter furado porque vazou muita água. Já a moto também sofreu danos em várias partes da carenagem. O painel, guidons, para-lamas e aerofólios ficaram danificados. A Polícia Militar também esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.

