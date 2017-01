Vinicius Locatelli, (vini) formada nas escolinha de base da SERC- Chapadão do Sul, saiu do banco dos reservas, para fazer o gol da vitória da equipe da Chapecoense, sobre a equipe do Ituano, pela a copa São Paulo.

Vini, já tem três gols na competição e apesar de não ser titular da equipe, já é um jogador de destaque da equipe. Na decisão de pênaltis contra o São Paulo, foi o primeiro batedor de pênaltis e não “Tremeu” como se diz na gira e abriu o caminho da vitória.

