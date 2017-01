Prefeito João Carlos Krug lançou o Projeto Cidade Limpa

Na manha desta sexta-feira, 13, o prefeito João Carlos Krug esteve na rádio da cidade, onde concedeu entrevista e deu mais detalhes sobre o projeto Cidade Limpa, que está sendo lançado pela Administração Municipal com o objetivo de mobilizar toda a população para retirar entulhos e lixo dos quintais, ruas e avenidas, evitando a proliferação de mosquitos e outras doenças, além de deixar a cidade bem cuidada.

Durante a entrevista, o prefeito ressaltou que o foco do projeto é eliminar focos do mosquito Aedes, escorpiões, baratas, ratos, caramujos, cobras, entre outros.

João Carlos chamou todos os moradores para cuidar dos seus quintais e ajudar a administração municipal neste projeto, que está recebendo uma grande atenção neste início de mandato.

No período da tarde, o prefeito fez o lançamento oficial do Projeto durante uma reunião no Centro de Convivência da Melhor idade, com a participação de todos os secretários municipais, Corpo de Bombeiros, Polícias Militar e Civil, Defesa Civil, Cruz Vermelha, vereadores, AHBB (gestora da saúde do município) e Repram (empresa responsável pelo recolhimento do lixo urbano).

O trabalho de limpeza da cidade terá início no dia 18 de janeiro e começará no Centro da cidade, e posteriormente passará por todos os bairros.

Os agentes de controle de vetores e agentes de saúde estão realizando blitz de conscientização com entregas de panfletos e adesivos e também passarão em todas as residências orientando os moradores a realizar a limpeza dos quintais e colocar o lixo na rua que a equipe da prefeitura passará realizando o recolhimento.

CHAPADÃO DO SUL, EU AMO, EU CUIDO!

