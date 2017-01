Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Se as coisas não correrem bem pela manhã, esteja certo de que a tarde ou pelo menos à noite, serão mais favorecidos. Muita intensidade e disponibilidade para a recreação e um maior contato com a natureza só vai lhe fazer bem.

TOURO Dia em que poderá contar com as melhores condições nos negócios, nas especulações e obrigações sociais. Haverá melhoria no campo amoroso e familiar. Você passa por um bom período para mudança de residência ou emprego.

GÊMEOS Os aspectos astrais indicam relações harmoniosas com o cônjuge, pessoas amigas, vizinhos e familiares. O êxito financeiro, profissional e social, também será evidente. Se você pretende ter uma conversa franca e direta com o seu par amoroso, este é um momento adequado.

CÂNCER Dia em que haverá muita tranquilidade na vida familiar com bastante disposição para solucionar problemas. Contudo, evite discussões com a pessoa amada, rivais e inimigos. Procure descansar mais, principalmente dormindo as horas suficientes.

LEÃO Fase em que receberá boas sugestões para solucionar suas dificuldades financeiras, e bom momento também para iniciar negócios imobiliários. A preocupação com o trabalho pode ser fundamentada pois, durante o período atravessará uma fase difícil.

VIRGEM Período que lhe promete muito êxito material, devido ao bom aspecto astral em seu horóscopo. Todavia, para que tudo saia conforme suas pretensões haja com otimismo, confiança em si e mais entusiasmo. Felicidade amorosa e sentimental.

LIBRA Todos os assuntos importantes, particularmente os de ordem financeira, se tratados com interesse e inteligência, obterão os mais excelentes resultados. Tendências a aventuras o esperam. Procure moderar o fumo e a bebida.

ESCORPIÃO Viver em paz e sem perturbação será muito importante agora. Para que isso aconteça, evite participar de intrigas e rivalidades com quem quer que seja. Previna-se em relação à saúde, pois um simples resfriado poderá deixá-lo de cama.

SAGITÁRIO Seja decidido para que tudo possa sair conforme seus desejos. Cuide da saúde, não se precipite e não se deixe influenciar por maus pensamentos. Qualquer plano que você possa fazer em relação a uma viagem, encontra-se bem amparada.

CAPRICÓRNIO Viagem imprevista ou visita inesperada poderá modificar os seus planos, na parte da tarde. Boa influência aos seus interesses econômicos e também no que se refere ao trabalho e a vida sentimental e amorosa.

AQUÁRIO Indícios de excelentes contatos com pessoas mais idosas que você e de bom nível financeiro e material. Aproveite tal oportunidade para tirar algum proveito. Inteligência clara e forte magnetismo pessoal.

PEIXES Não é um dia totalmente favorável para tratar de negócios. Contudo, o dia pode ser bom para iniciar novos conhecimentos profissionais, para serem postos em prática brevemente. Experimente fazer alguma coisa extra.

