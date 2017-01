Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

SOL NASCENTE

César se contém quando Tanaka fala mal de seu pai. Nanda termina o namoro com Peppino. Vittorio conta para Milena sobre o sumiço de Mario. Sinhá alerta a irmã para não se envolver com Tanaka. Alice, Ralf, Damasceno, Tato e os policiais procuram Mario. Chica se sente mal na casa de Tanaka. Sinhá se anima com o cassino. Neide avisa à polícia que Mario está em sua casa. João Amaro revela a Sinhá e César que acusou Alice de ser a chefe da organização criminosa. Lenita e Vittorio decidem procurar Chica. Neide e Luzia se preocupam com o estado de Mario. Alice se desespera ao ouvir a equipe de busca deduzir que Mario se atirou do penhasco.

ROCK STORY

Júlia implora para Alex não se aproximar de Chiara. Júlia conta a Edith sobre a chantagem de Alex. Romildo tira uma foto de Chiara e manda para Alex. Lázaro expulsa Ramon e Marisa de sua casa. Nicolau se preocupa quando Gilda e Haroldo informam que marcarão uma consulta médica para ele. Zac diz a Tom que aceitará dar aulas para Yasmin a fim de ajudar a mãe financeiramente. Nanda confirma para Gordo que Jorginho está no Brasil. Laila pede a Jorginho para não procurá-la. Léo fica abalado ao descobrir que Diana não assinou o divórcio. Edith diz a Nelson que acredita que Júlia será presa. Júlia manda uma mensagem para Lorena, dizendo que irá se entregar. Gordo pergunta a Laila se ela se encontrou com Jorginho. Gui chega no momento em que Júlia inicia seu depoimento.

A LEI DO AMOR

Tião convence Flávia de que Tiago planejou a morte de Isabela. Ciro é expulso da tecelagem. Flávia afirma a Salete que se vingará de Tiago. Bruno decide ir para o Canadá. Tião manda Valdir enviar um dossiê sobre a mulher que se relacionou com Pedro em Angola. Ciro expulsa Magnólia de seu quarto e Sílvia fica nervosa. Ana Luiza mostra para Pedro e Helô a discussão entre Ciro e Magnólia. Ruty Raquel teme que Gigi a substitua no SPA. Zuza enfrenta Magnólia. Fausto pede um gravador para Jáder. Bruno avisa a Jéssica que vai para o Canadá. Salete procura Bruno. Tião decide trazer a mulher que se relacionou com Pedro para o Brasil.

NOVELAS DO SBT

LAGRIMAS DE AMOR

Não há exibição de capítulos nos sábados.

A GATA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

CARINHA DE ANJO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel leva Eysan para casa e se encontra com Ramiz. Cengiz sai de casa e pede para morar com Ezel. Ali descobre que Tefik era amigo de Omer. Cengiz tenta descobrir quem é o amante de Eysan. Tefik conta para Eysan que conheceu Omer.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

A TERRA PROMETIDA

Não há exibição de capítulos nos sábados.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários