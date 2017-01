SEINFRA adota medidas provisórias para garantir mínimo de conforto para passageiros na Rodoviária. Laudo está sendo concluído para reparos da estrutura

Ao longo dessa semana, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos – SEINFRA trabalhou intensamente na confecção de um laudo técnico para as obras de reparos na estrutura do Terminal Rodoviário de Chapadão do Sul, danificado por fortes ventos e chuvas ainda em 2015.

Desde que assumiram a pasta, a Secretária Sônia Maran e o Secretário Adjunto Ricardo Bannak, por iniciativa do Prefeito João Carlos Krug, estão trabalhando intensamente na finalização de um completo laudo técnico sobre todas as intervenções que são necessárias na estrutura do prédio, inclusive com a previsão dos custos.

O relatório será entregue ainda essa semana ao Prefeito João Carlos que já determinou todos os procedimentos administrativos necessários para que sejam iniciados os reparos.

Como medida emergencial e provisória, estão sendo instaladas barracas no local de embarque e desembarque dos passageiros, a fim de garantir o mínimo de conforto para os passageiros que utilizam o transporte público intermunicipal.

A SEINFRA explicou que essa é uma medida emergencial a fim de evitar que os ônibus trafeguem na parte dos fundos da Rodoviária, causando ainda mais danos à estrutura da cobertura e também ao piso, que não foi projetado para receber esse tipo de veículo. “Não queremos que os passageiros molhem durante o embarque e desembarque, mas também não queremos causar ainda mais danos à estrutura, já danificada, e por conta disso, instalamos essas barracas de forma emergencial”, fez questão de ressaltar Sônia Maran.

*Estrutura na parte dos fundos da rodoviária, danificada pela utilização dos ônibus.

Para o Prefeito João Carlos a recuperação da estrutura da Rodoviária é emergencial. Segundo ele, é um cartão postal da cidade que deverá estar funcionando em perfeitas condições rapidamente.

Comentários