Próxima terça-feira tem rodizio de comida japonesa no Barzinho Oriental

O barzinho Oriental realiza mais uma vez rodizio de comidas japonesas nesta próxima terça-feira (17), onde pode comer as delicias da culinária japonesa a vontade pagando somente o valor do rodizio, que será servido vários tipos sushis, sashimis (somente esse será limitado por pessoa) e temakis, peixes fritos e sobremesas.

O rodizio será nesta terça-feira (17), a partir das 19 horas (MS). Os valores serão os seguintes: Homem R$ 65,00, Mulheres R$ 60,00

O Barzinho Oriental quem conta com um ambiente confortável e familiar e com atendimento de qualidade, está localizado na Avenida Oito em frente à Praça 23 de Outubro em Chapadão do Sul. Telefones para reservas (67) 9 8406-0146 (VIVO) ou 9 8135-0070 (WhatsApp).

Comentários