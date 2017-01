Prefeito Municipal de Paraíso das Águas assina ordem de serviço para a construção do prédio da delegacia de polícia civil

O Prefeito Municipal de Paraíso das Águas Ivan da Cruz Pereira(Xixi), acompanhado do vice prefeito Ocesino Alves de Oliveira, dos secretários municipais, vereadores, servidores públicos, representante da empresa Pro- I9 Engenharia, representante do Conselho Municipal de Segurança e policiais civis, assinou na manhã dessa sexta-feira, dia 13 de janeiro, a ordem de serviço para a construção do prédio da delegacia de polícia civil

O prefeito Ivan Xixi disse sobre a importância da união entre os poderes executivo e legislativo para a conquista dessa obra.

“Esse é um momento muito gratificante para todos nós, pois vimos que, mais uma vez a união entre o poder executivo e legislativo nos rendeu bons frutos. Agradeço nossa equipe de trabalho, e o total apoio do governo do Estado para a realização dessa obra tão aguardada, que vai proporcionar um espaço físico de qualidade para os nossos policiais, permitindo dessa forma um atendimento ainda melhor para a nossa população”, finalizou.

O investigador de polícia Luciano de Carvalho Morel que estava representando o delegado Danilo Mansur comentou sobre relevância dessa obra.

“Primeiramente quero agradecer o município que nos acolheu muito bem e ressaltar a importância da participação do poder executivo como parceiro da polícia civil. Também quero dizer que essa obra vai nos permitir trabalhar com mais independência e autonomia ”, mencionou.

O valor licitado para a execução da obra é de R$570.840,88 (quinhentos e setenta mil e oitocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), oriundos de um convênio firmado pela Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas, Estado de Mato Grosso do Sul por meio da agência estadual de gestão de empreendimentos- Agesul e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública- Sejusp.

A obra possui uma área total de 186,57 metros quadrados, e vai ser construída na Rua Dejanira Rodrigues dos Santos. O prazo para a execução é de 9(nove) meses.

Texto: Daniela Lossávero – Fotos: Max Arantes