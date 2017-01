Prefeito de Alto Taquari toma posse pela segunda vez

Tomou posse, pela segunda vez no cargo de prefeito, do município de Alto Taquari Lairto João Sperandio e seu Vice Fabio Garbugio.

Lairto teve seu registro indeferido pelo TSE e por este motivo não deveria ter sido empossado. Ele ficou uma semana no cargo e foi afastado. Neste período o presidente da Câmara assumiu o cargo.

Nesta quinta-feira 12, o prefeito Lairto Sperandio, foi reconduzido ao cargo, através de uma liminar, conseguida no TSE.

A segunda posse ocorreu na Câmara Municipal, onde o prefeito Lairto, comentou que quem está perdendo é o povo Taquariense, essa liminar mostra que, tem que ser respeitado o direito e a escolha do povo e o prefeito eleito foi Lairto e por isso estou retornando a prefeitura, dentro da lei. “Peço a todos que tenham paciência, vamos dar tudo de nós, vamos arregaçar as mangas e trabalhar para o povo, vamos colocar o nosso plano de governo em ação. Nós temos que unir e trabalhar para o povo, para o município, porque temos que acabar com essas picuinhas, que está perdendo e todos nós”. Afirmou prefeito Lairto, no ato da assinatura da posse.

Sobre a sua equipe de governo, ele afirmou que não haverá mudanças, ele vai conversar com os vereadores, porque tem alguns cargos vagos para serem preenchidos.

Em relação ao período de expediente, o prefeito afirmou, que a partir de agora, o atendimento ao público em todas as repartições públicas, será de 08horas e, ele está a disposição da população 24 horas.

