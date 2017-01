Novos planos e novas ideias para 2017 é o que busca a Secretaria Municipal de Assistência Social

A nova gestora, Maria das Dores Zocal Krug, está conhecendo os servidores e as estruturas da Rede Socioassistencial, se reunindo com as equipes da Secretaria de Assistência Social para tomar ciência dos projetos, serviços e benefícios que estão sendo executados na Política de Assistência Social.

Ontem (12) no período da tarde Maria das Dores participou da reunião com o Conselho Municipal de Assistência Social para avaliarem os recursos recebidos e existentes que deverão ser reprogramados e o orçamento para o exercício de 2017, para que não haja interrupção nas atividades e dos benefícios concedidos, buscando resolutividade nas pendências para melhorar os serviços prestados à população.

Desde o dia 02 de Janeiro os serviços da Secretaria, CRAS e CREAS estão em pleno funcionamento, e as equipes estão projetando o planejamento das atividades e novos projetos para 2017.

Uma das prioridades da Secretaria e do executivo municipal é buscar cursos profissionalizantes para os adolescentes, jovens e adultos, capacitando-os para o mercado de trabalho, e atuar diretamente nas vulnerabilidades sociais que atingem as famílias.

A Estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social compreende:

1 – Órgão Gestor;

2 – Centro de Referência da Assistência Social – CRAS;

3 – Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS;

4 – Casa Abrigo Criança Cidadã;

5 – Centro de Convivência do Idoso.

