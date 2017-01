Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Agora você terá maiores chances de lucrar inesperadamente através de jogos, sorteios e da loteria. Felicidade amorosa, conjugal e familiar. Não permita que pessoas do seu relacionamento, interfiram na sua vida pessoal.

TOURO Os planos para o futuro deverão causar certas mudanças no seu estado emocional, ou não poderão renovar suas esperanças de uma vida melhor. E’ necessário dispor-se às mudanças. A organização no trabalho estará favorecida, assim como os relacionamentos.

GÊMEOS Dia em que poderá entrar em choque com pessoas amigas e conhecidos. Evite-as. Por outro lado, o sucesso profissional e amoroso será evidente, bem como as chances de elevar-se socialmente. As questões financeiras estão oscilando.

CÂNCER Não é um dia totalmente favorável para tratar de assuntos relacionados com dinheiro, mas muito bom para entabular negócios e obter novos conhecimentos profissionais, para serem postos em prática brevemente. Procure conter os seus gastos.

LEÃO Raciocínio rápido, excelente intuição e mente voltada somente para o bem, é o que lhe pressagia o fluxo astral de hoje. Contudo, evite excesso de velocidade ao dirigir e seja mais constante em seus projetos.

VIRGEM Não assuma compromissos ou responsabilidade sem antes estudar suas reais condições. Mais energia, otimismo e determinação lhe são recomendados, principalmente se existir algo que esteja atrapalhando os seus planos profissionais.

LIBRA Bom fluxo astral para novas empresas e empreendimentos, mas um tanto quanto negativo para novas amizades e para entrar com recursos na justiça. Procure, também, compreender melhor os familiares e a pessoa amada.

ESCORPIÃO Diminuirão os problemas na vida cotidiana, nos meios de transporte e nos estudos, graças a atitudes mais firmes no que toca a esses assuntos. Estímulo positivo para a vida social, e à participação comunitária.

SAGITÁRIO Muita atividade junto aos amigos, mas tendência a se envolver em alguns atritos com eles. Novas oportunidades na carreira profissional através de um empreendimento pessoal ou de uma promoção no trabalho.

CAPRICÓRNIO Conte consigo mesmo em tudo que realizar hoje. Os outros irão notar sua tenacidade e persistência podendo lhe tributar o dobro de crédito. No amor, haja com sinceridade. A saúde está favorecida.

AQUÁRIO Evite se aborrecer por pequenas coisas. Dia favorecido no progresso artístico, na popularidade, na melhoria financeira e cultural. Mantenha a serenidade e se possível, procure isolar-se para reabastecer suas energias.

PEIXES Procure a felicidade no terreno espiritual e tudo será mais fácil. Os obstáculos tendem a desaparecer diante do período propício que se inicia agora. O momento é muito feliz com relação aos seus sentimentos com pessoas do sexo oposto.

Comentários