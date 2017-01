Escolas Municipais e CEIs reabrem na segunda-feira com período de matrículas para novos alunos

A Secretaria de Educação de Chapadão do Sul confirmou que as escolas municipais e os Centros de Educação Infantil – CEIs, após o período de férias, reabrem na próxima segunda-feira, 16, para o período de matrículas para os novos alunos.

Outra informação confirmada, é que a partir desta segunda-feira também iniciará o atendimento da creche de férias, até o início das aulas na rede municipal, inicialmente previsto para o dia 20 de fevereiro. A creche de férias será o CEI Sibipiruna.

A data da lotação dos professores também já foi confirmada para o dia 02 de fevereiro.

Matrículas:

MATRÍCULAS NOVAS para vagas remanescentes

Nos dias 16 a 20 de janeiro de 2017 – das 7h ás 11h e das 13h ás 17h

E. M. Erico Veríssimo – Do PRÉ I ao 5º ano e do PRÉ I ao 5º ano da Fazenda Campo Bom; E. M. Cecilia Meireles – Do PRÉ I ao 9º ano E. M. Carlos D. de Andrade – Do 1º ao 9º ano, inclusive para os alunos da Zona Rural (Da Fazenda Campo Bom somente alunos do 6º ao 9º).

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA:

Para efetivar a matrícula nova do aluno, é obrigatória a entrega dos seguintes documentos, conforme segue:

Cópia da Certidão de Nascimento;

Cartão de Vacina;

Cartão do SUS;

Cartão da Bolsa Família (quando beneficiário);

Comprovante de Endereço;

Para efetuar a matrícula de novos alunos por transferência é necessário Cópia da Certidão de Nascimento, do Cartão de Vacina, do Cartão do SUS, do Cartão da Bolsa Família (quando beneficiário), Comprovante de Endereço e Histórico Escolar das séries cursadas.

CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CEIs: Pingo de Gente// Sonho Meu// Sibipiruna//Flamboyant nos dias 16/01 a 20/01 das 7h ás 11h e das 13h ás 17h;

BERÇARIO, MATERNAL, JARDIM I e JARDIM II.

CEI Esperança

JARDIM II (solicitação de vagas – Matutino), PRÉ I e II – nos dias 16 a 20/01/2017 das 7h ás 11h e das 13h ás 17h;

As matrículas para o ingresso de novos alunos na Educação Infantil (CRECHE) para o ano letivo de 2017 deverão ser observadas as seguintes faixas etárias:

Berçário (mães funcionárias públicas): 06 meses de idade completos até 31 de janeiro de 2017;

Berçário (demais mães): 04 meses de idade completos até 31 de janeiro de 2017;

PRÉ I: 04 anos de idade completos até 31 de março de 2017;

PRÉ II: 05 anos de idade completos até 31 de março de 2017;

Mais informações estão disponíveis pelo telefone 3562 – 3648, na Secretaria Municipal de Educação.

Assecom PMCS

Comentários