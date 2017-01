Creche é saqueada e incendiada em Paranaíba

O Centro de Educação Infantil (Ceinf) Caio Bevilaqua, localizado no bairro Jardim Paineiras, em Paranaíba, foi alvo da ação de vândalos no final da tarde de ontem.

A creche que abriga crianças da região foi incendiada parcialmente e está com uma das salas destruídas. A creche foi saqueada, e incendiada. Esse não é o primeiro caso no ano de creche que sofre ataque de vandalismo, o Centro infantil Mainardi também foi invadido há menos quinze dias. Populares alertaram o corpo de bombeiros que compareceu ao local para combater as chamas. A perícia também compareceu ao local.

Os funcionários da Creche poderão ter uma melhor extensão dos prejuízos nesta manhã. Computadores, mesas, cadeiras, ar condicionado foram consumidos pelo fogo na sala da direção.

É a quinta ação de vandalismo envolvendo prédios da públicos neste início de ano, o Ceinf Antônia Mainardi foi invadida e depredado por duas vezes; depois a Oficina da Prefeitura foi alvo de furto; em seguida a Escola municipal Inácio e a Casa da Mulher e desta vez, o Ceinf Caio Bevilaqua.

