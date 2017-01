CREC convoca Assembleia Geral para eleição de presidente e diretoria executiva para gestão 2017/2020

O CREC – Costa Rica Esporte Clube – por meio do presidente Edson Martins Moraes convocou por meio de edital todos os associados e contribuintes do clube para uma Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 17 de janeiro de 2017, terça-feira, a partir das 19 horas.

A reunião será realizada na sede do clube localizada na Avenida José Ferreira da Costa, Nº 869, no Centro (fundo do Supermercado Guanabara/Loja 1). “É de grande importância que os associados e contribuintes venham participar da eleição e discussões internas que é de interesse dos mesmos”, enfatizou o atual presidente Edson Martins “Kiabo”.

Já o vice-presidente Augusto César Mignoli destacou os pontos a serem discutidos na Assembleia Geral. “Será realizada a eleição para escolher o presidente, a diretoria executiva, o Conselho Fiscal para gestão 2017/2020, e também admissão de novos associados conforme as disposições estatutárias, entre vários assuntos da associação”, explicou Mignoli.

O edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária assinado pelo presidente da associação está publicado no DIOCRI – Diário Oficial do Município de Costa Rica – MS – na Edição N° 1.831/Ano XII, no dia 06 de janeiro, Página 01. Clique Aqui e confira a publicação na integra.

