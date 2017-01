Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Joana suspende Alisson. Stella reclama de Júnior para Joana e pede para a moça tomar conta de Léo. Alisson fala mal de Joana para Clara e Vera. Alisson incentiva Artur e Belinha a fazer um abaixo-assinado. Martinha conta para Nanda quem é o pai do filho que está esperando. Belloto se oferece para cuidar de Léo. Jéssica pede para conversar com Jabá, Lucas e Júnior. Júnior leva Léo para falar com uma fisioterapeuta e Stella fica indignada. Belloto descobre que Artur mentiu para ele. Stella exige que Júnior seja demitido. Jéssica dá um ultimato em Júnior, Jabá e Lucas. Stella faz um comentário preconceituoso contra Joana.

SOL NASCENTE

Alice decide ir para a Bahia com Ralf. Os policiais procuram por Mario no posto médico. Sirlene não consegue terminar com Felipe. Alice e Ralf contam para Lenita e Vittorio sobre o sumiço de Mario. João Amaro acusa Alice de ser a chefe do esquema de lavagem de dinheiro da Arraial Pescados. Milena encontra alguns diários de Loretta. Alice se irrita com a tentativa de sedução de César e antecipa a viagem do ex-noivo à Europa. Mario se recupera e vai com Neide para casa. Alice acerta com Tanaka sua substituição na empresa. César decide se vingar de Alice. João Amaro é libertado. Alice, Ralf e Damasceno chegam ao motoclube na Bahia. Tanaka assume a presidência da Arraial Pescados, deixando César surpreso.

ROCK STORY

Gui comemora a notícia da gravidez de Júlia. Lázaro conta a Ramon que boicotará a banda 4.4. Os policiais mostram para Néia, Diana e Léo o vídeo da câmera de segurança do caixa eletrônico. Néia avisa a Lázaro que está preocupada com a investigação. Daniel anuncia a Eva que a filha de Joel é sua herdeira legítima. Jorginho insiste para Laila sair com ele. Yasmin pede que Zac continue lhe dando aulas. Gilda pede para o filho mostrar o embrulho que ele deu para Caio, desconfiando que se trata de drogas. Caio revela a Gilda que tem câncer. Gordo lamenta a demora de Laila. Ramon leva Marisa para a casa de Lázaro. Alex aborda Júlia, e Chiara pergunta por que o bandido a chamou de Júlia. Diana avisa à juíza que não assinará o divórcio. Alex pede dinheiro para Júlia e ameaça maltratar Chiara.

A LEI DO AMOR

Fausto alerta Pedro sobre Magnólia. Salete leva Tião para ver Cidália. O vilão decide pagar a cirurgia de Cidália. Mileide questiona Augusto sobre sua ex-esposa. Magnólia queima os pertences de Beth. Fausto acredita que Magnólia tirou a vida de Beth. Tião fica abalado com os comentários de Miro. Yara é irônica com Misael. Mileide e Jáder combinam um novo jantar. Vitória e Augusto decidem viajar. Magnólia tenta se desculpar com Tião. Fausto pede para Jáder levar Mileide até ele. Salete e Helô incentivam Flávia a procurar Tião. Tião afirma para Flávia que Tiago é o culpado pelo que aconteceu com Isabela.

DOIS IRMÃOS

Halim acorrenta Omar ao corrimão da escada e sai de casa furioso. Zana cuida do filho. Yaqub anuncia à família que vai para São Paulo e Lívia vai até sua casa. Zana fica inconformada com a visita e reclama com Halim. Domingas torce para que Nael cresça e seja parecido com Yakub. Zana lê as cartas que o filho manda de São Paulo para a família e os vizinhos. Omar se embriaga e difama Yaqub para Zana. Halim prepara uma festa de aniversário para a esposa, que sofre por não ter sido convidada para o casamento de Yaqub. Rânia recebe flores de vários pretendentes. Zana expulsa Dália de sua casa ao vê-la com Omar e manda Nael oferecer dinheiro para ela se afastar do filho. Omar volta para casa bêbado e Zana avisa que ele irá para São Paulo.

NOVELAS DO SBT

LAGRIMAS DE AMOR

Patrício deixa a Raul um bilhete de despedida. Regina entrega ao juiz Corona a carteira que guardou por mais de vinte anos. Regina conta ao juiz Corona tudo o que ocorreu quando encontrou a carteira e o agradece. Regina comenta com Edmundo que o juiz Corona é o homem que perdeu a carteira que acharam antes de chegarem a capital. Em sua casa, Flor diz a um repórter sobre a tentativa de assassinato que sofreu por parte de Rômulo. Patrício esquece o celular no banco de uma igreja. Regina entra em uma igreja para rezar. Patrício volta em busca de seu celular e se encontra com Regina.

A GATA

Mercedes diz ao Silencioso que talvez Lorena esteja sendo sincera. Silencioso responde que não acredita em seu arrependimento, que o que deve estar sentindo é medo, pois fez muitas coisas que devem leva-la para a prisão. Garibaldo diz a Esmeralda que Raí está muito estranho. Lorena, chorando, diz a Augusto que ninguém acredita em seu arrependimento e que sua dor é imensa. Lorena pede que Mariano interceda por ela perante Esmeralda. Mariano responde que talvez seja um pouco tarde demais para arrependimentos. Inês pergunta a Tilico o que fará com Jacira quando tiver o dinheiro. Tilico responde que a matará para que não o denuncie. Silencioso espera Tilico no lugar combinado para entregar-lhe o dinheiro. Tilico chega. Inês pede a Raí que mate Jacira. Ele pede para esperar por Tilico. Ao ver-se descoberto e a ponto de ser detido, Tilico diz que prefere morrer a voltar para a cadeia. Ele dispara contra si próprio. O juiz diz a Damião que Gisele será enviada a um hospital psiquiátrico para que analisem sua saúde mental. Damião diz ao juiz que Gisele finge estar louca. Jacira diz a Esmeralda que graças a ela está viva.

CARINHA DE ANJO

Dulce Maria sonha com a mãe, Tereza. Rosana vai até a delegacia falar com Peixoto e fazer a denúncia contra Flávio apresentando a foto que Emílio fez como prova da rouba dos computadores. Madre Superiora diz para Padre Miguel que Cecília será transferida para um colégio bem longe. Gustavo termina o noivado com Nicole. Padre Miguel conta para a Tia Perucas sobre a decisão da Madre Superiora. Flávio fica irritado, Haydee chora e Nicole não sabe o que fazer com o fim do noivado. Madre Superiora avisa que em uma semana Cecília será transferida para o novo colégio. Cecília chora e pede para que a Madre lhe deixe ficar perto de Dulce Maria nesses últimos dias. Gustavo quer ajudar Cecília. Tia Perucas e Gustavo vão até o colégio conversar com a Madre Superiora, que é ríspida. Diana conversa com Cecília. Gustavo percebe que despertou a peixão de Cecília.

NOVELA DA BAND

EZEL

Cengiz encontra Eysan no aeroporto e os dois brigam. Ramiz aparece no cassino e Ali fica supreso. Tefik manda mensagem para várias pessoas pelo celular. Cengiz conversa com Cedar.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Gertrudes sofre um ataque cardíaco no dia da chegada de Leôncio. Tomásia e o Conde Campos trocam elogios na festa de casamento. Gertrudes diz a Isaura que lamenta não ter dado antes sua liberdade. Tomásia sabe do retorno de Leôncio e se entristece. Isaura conta à Gertrudes que Leôncio empurrou Tomásia. Leôncio flagra Gertrudes e Isaura falando sobre ele. Coronel Sebastião visita Malvina. Gabriel decide pedir a mão de Helena em casamento. Belchior conta à Rosa quem é seu pai.

A TERRA PROMETIDA

Bogotai reconhece Finéias e o olha com maldade. Racal sorri para Mara. Zareg agradece a hospitalidade dos hebreus. Bogotai tenta se aproximar de Finéias. Raabe agradece o aviso de Orias. Bogotai se enturma com os familiares de Calebe. Orias se reencontra com Milah. Salmon questiona Jéssica, que diz não ter não saber de nada sobre o leproso. Racal se apresenta para Mara. Isaque e Pedael recebem Zareg. Haniel cobra organização dos filhos. Noemi diz que Acsa e Otiniel formariam um belo casal. Jéssica comenta com Mara sobre a desconfiança de Salmon. Zaqueu acusa Tobias de ter sabotado suas armas. Aiúde questiona o encontro de Mara com Jéssica. Ela desconversa. Samara e Léia reclamam da presença dos forasteiros no acampamento. Jéssica agradece pela companhia de Iru. Enciumada, Léia pergunta se Quemuel se encontrará com Yana. Ele nega. Josué diz que Aruna não deve se cobrar tanto e se declara para ela. Léia diz que precisa falar com Tobias. Racal e Bogotai são bem tratados por Eleazar e Finéias. Enquanto passeiam pelo acampamento, Léia diz ter visto Adara e Samara pensa que a mãe está louca. Felizes, Josué e Aruna dançam. Léia para a mulher e vê que não é Adara. Lina e Mireu conversam sobre a princesa Úrsula. Adonizedeque impede que Abul o acompanhe na visita às prisioneiras. Mireu diz que vai esperar o tempo certo para conquistar Ula. Adonizedeque se consulta com a rainha e a rainha-mãe, as prisioneiras. Laís pede perdão à família de Calebe. Zareg agradece a recepção de Pedael. Elias trata Jéssica com educação. Milah pede proteção a Deus. Bogotai diz não ver a hora de executar Finéias.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários