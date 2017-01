Coluna Roberto Costa

BALÉ NO ASFALTO – Um dos maiores espetáculos ao ar livre campo-grandense marca registrada do ex-prefeito Alcides de Jesus Peralta Bernal, será tirado de cena brevemente: buraco em via pública.

**

NOVA SINFONIA – O que se ouve atualmente nas ruas de Campo Grande são os agradáveis ruídos de um coral com 18 equipes que, em tempo recorde, restaurou mais de sete mil buracos.

**

CREDIBILIDADE – O contribuinte campo-grandense colocou à disposição do prefeito Marquinhos Trad, do PSD, mais de R$ 182 milhões, dinheiro que vai amenizar o sofrimento dos servidores que estavam a pão e água.

**

ORIGEM – O montante arrecadado pela nova administração é oriundo do pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISS (Imposto Sobre Serviços). Na prática significa voto de confiança!

**

PENÚRIA I – O prefeito Edson da Farmácia, de Jaraguari, sabe que não basta somente ‘remédio amargo’ para restaurar as finanças do município. É preciso ação do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas do Estado.

**

PENÚRIA II – O novo administrador jaraguariense assegurou que irá atrás da justiça em busca de punição para o verdadeiro responsável pelo completo sucateamento da prefeitura de Jaraguari.

**

TAMPÃO I (?) – Rodrigo Maia (DEM), por conta da cassação de Eduardo Cunha (PMDB), foi eleito presidente da Câmara dos Deputados com o compromisso de não disputar uma nova eleição.

**

TAMPÃO II (?) – Em face da importância do cargo, Maia comprovou que “o poder é afrodisíaco”. Se a decisão tem amparo constitucional e não fere o Regimento Interno da Câmara…

**

CONTRARIADA – No exercício do cargo de governadora por conta do pedido de férias do governador Reinaldo Azambuja, Rose Modesto teve seu primeiro encontro com o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad.

**

COMPROMISSO MÚTUO I – O Comando do 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil e o Município de Corumbá reafirmaram o compromisso de trabalhar conjuntamente, empregando seus melhores recursos humanos e materiais.

**

COMPROMISSO MÚTUO II – O estreitamento das relações entre as duas instituições e a manutenção da parceria foram discutidos no gabinete do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira.

**

ESPECULAÇÃO – O bom relacionamento que o administrador campo-grandense está mantendo com o governo do estado não tem nada a ver com uma eventual aliança política em 2018.

**

POTENCIAL ECONÔMICO I – Três Lagoas corresponde com 50% do volume de exportação industrial do estado de Mato Grosso do Sul, sendo os principais itens a celulose e o farelo de soja.

**

POTENCIAL II – A cidade, que deu salto de crescimento a partir da gestão exitosa da prefeita Simone Tebet, possui quase 3 mil empresas instaladas e 54 indústrias de grande e médio porte.

**

LAO-TSÉ – “Conhecer os outros é inteligência, conhecer-se a si próprio é verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força, controlar-se a si próprio é verdadeiro poder.”

Comentários