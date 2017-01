Aos 19 anos, jovem de MS é perseguida por helicóptero no PR após roubar Frontier

Ela é de Ponta Porã e fugia a 150 km/h

Após roubar uma picape Nissan Frontier, Estefanni Maciel Carneiro, 19 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar do Paraná. A perseguição aconteceu na BR-116, região metropolitana de Curitiba, nesta terça-feira (10). Segundo informações, a autora é de Ponta Porã, cidade a 346 km da Capital.

De acordo com o site Ric Mais, às 11h30 da manhã desta terça, a PM local recebeu denúncias do roubo da caminhonete que teria sido feito no bairro Jardim Cristal, no municipio de São José dos Pinhais. O veículo tinha rastreador e foi encontrado trafegando pela BR-116.

Helicópteros do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas), interceptou o veículo e então informou para as equipes do 22º Batalhão para efetuar a abordagem no Km 5 da rodovia, em Campina Grande do Sul. Estefanni, se rendeu e foi presa pelos militares estaduais que a encaminharam até a delegacia de Polícia Civil local, junto com o automóvel.

Na delegacia, a autora concedeu entrevista para a Ric TV (TV Record local). Durante o depoimento para a TV, Estefanni debochou e deu gargalhadas do fato. “Cada um se vira como pode, né?”, disse aos risos.

Ainda de acordo com o site Ric Mais, ela afirmou que estava sozinha e desarmada quando roubou a picape, porém o delegado João Marcelo Chagas disse o contrário. Segundo ele, a jovem estaria armada e deu voz de assalto ao dono do veículo junto com outro suspeito.

Estefanni ainda definiu toda a perseguição como “algo muito louco”, e afirmou que quando avistou a policia ela acelerou ainda mais. “Quando vi eles pisei mesmo. Eu estava voando naquele carro”, contou.

Ainda ao final da entrevista, a autora afirmou confiante de que sairia no mesmo dia da prisão. A arma usada no crime e o comparsa da criminosa não foram encontrados pela polícia. O veículo foi devolvido ao dono.

