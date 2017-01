Alcinópolis: Prefeito Dalmy e Adriele recepcionaram o deputado Mandetta

Nesta quinta-feira (12), o prefeito Dalmy Crisóstomo e a vice-prefeita Adriele Bocalan receberam a visita do deputado Federal Henrique Mandetta (DEM). O parlamentar, que esteve em Alcinópolis durante a campanha eleitoral apoiando a candidatura dos eleitos, voltou ao município para parabenizar os novos gestores pela vitória e colocar-se a disposição em Brasília.

Durante a visita, o deputado reuniu-se com a equipe de secretários municipais para orientá-los sobre questões que envolvem a administração pública e comunicou que ele terá uma base de cooperação técnica em Campo Grande – MS para auxiliar os gestores. “Alcinópolis pode contar com minha equipe na capital e com o meu apoio lá em Brasília”, disse.

Na oportunidade, Dalmy acompanhou Mandetta até à Câmara Municipal para uma conversa com os vereadores, onde o deputado reforçou o pedido do prefeito sobre a união dos poderes. “Vocês percorreram um longo caminho até chegarem aqui e agora estão no mesmo barco. Por isso, precisam compartilhar da gestão para que a população de Alcinópolis seja beneficiada”.

Nathalia Barbosa -Assecom

