Acidente de trânsito termina em agressão recíproca entre motoristas em Chapadão do Sul

G. B. da S., 32 anos, e A. E. da S., 51 anos, envolveram-se em uma ocorrência de lesão corporal recíproca na manhã de ontem (12) na rua Rio Grande do Norte em Chapadão do Sul (MS).

Conforme boletim de ocorrência, a guarnição da PM foi acionada a comparecer no endereço acima, onde estava ocorrendo um desentendimento, e os suspeitos teriam se agredido reciprocamente.

Segundo consta, G. é motorista de uma empresa, e ao efetuar uma manobra com o caminhão em que trabalha, veio a colidir com outro veículo.

G. saiu do local e continuou a fazer entregas, sendo que A., ao tomar conhecimento dos fatos, saiu a procura do referido caminhão, vindo a localiza-lo na Av. Rio Grande do Norte, fazendo uma entrega.

Segundo afirmou G., A. já chegou no local lhe agredindo, e ele revidou, entrando em luta corporal que resultou em duas escoriações nas costas de A.

As informações são da Polícia Civil de Chapadão do Sul.

Cassilandia Noticias

