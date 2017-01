Sem funcionários, Parque Nacional das Emas é fechado para visitação

Local tem área de 130 mil hectares e é Patrimônio Natural da Humanidade. Segundo diretoria, faltam recursos para pagar a manutenção da unidade.

Por falta de funcionários na limpeza e manutenção, o Parque Nacional das Emas foi fechado para visitação, no sudoeste de Goiás. Atualmente, apenas cinco pessoas estão trabalhando no local, que é Patrimônio Natural da Humanidade.

Os contratos dos trabalhadores são de uma empresa terceirizada e foram suspensos por falta de recursos, pelo Instituto Chico Mendes, que é responsável pela administração do parque.

O parque tem mais de 130 mil hectares, distribuídos entre os municípios de Chapadão do Céu, Mineiros e Serranópolis.

O local é a maior unidade de conservação e proteção do cerrado do país e e conta com uma grande diversidade de espécies da fauna e da flora, que atraem visitantes e pesquisadores do Brasil e do exterior.

Em nota, a assessoria de comunicação do Instituto Chico Mendes informou que, por conta de ajustes financeiros no governo federal, os contratos estão sendo revisados e devem ser retomados assim que for aprovada a Lei Orçamentária Anual de 2017. Enquanto isso não acontece, o parque segue fechado para visitação, diz o comunicado.

G1-GO

