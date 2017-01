Prefeitura de Chapadão do Sul lançou vídeo da campanha cidade limpa

A Administração Municipal de Chapadão do Sul, lançou hoje um vídeo institucional, sobre a campanha cidade limpa “Eu Amo Eu Cuido”.

A temporada de chuva está de volta e nesta época volta também a necessidade de uma maior atenção com os objetos que possam acumular água e servir de criadouros e proliferação para os mosquitos aedes aegypti e aedes albopictus , transmissores da dengue, da febre chinkungunya e Zika Vírus.

A ação terá início no próximo dia 16 e contará com o apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, OSs, Repram e todas as secretarias municipais, além da limpeza das casas e terrenos serão feitos também, tapa buraco e pintura do meio fio.

A população deverá retirar o lixo e entulho de sua residência colocando na calçada, onde a prefeitura passará recolhendo conforme um cronograma por bairro que está será definido. Cada bairro terá um ponto de apoio de onde serão comandadas as equipes

Nessa sexta-feira 13, haverá uma reunião no centro de Convivência do Idoso, com todos os participantes da campanha.

Veja o Vídeo no Link abaixo

https://www.youtube.com/watch?v=iJyVAseo2NY&feature=youtu.be

