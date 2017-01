Prefeitura busca recursos para construção das redes de esgoto e estação de tratamento para Paraíso das Águas

O prefeito municipal de Paraíso das Águas, Ivan da Cruz Pereira, (xixi/PMDB), solicitou ao deputado federal Carlos Eduardo Xavier Marum (Marun/PMDB), emenda parlamentar no sentido que seja realizada no Município, a construção das redes de esgoto e estação de tratamento para Paraíso das Águas. Ivan destaca a importância desta obra no Município: “precisamos resolver este problema com a máxima urgência e é através das emendas parlamentares, do apoio dos governos estaduais e federais que conseguimos realizar as obras, por isto, estamos confiantes que seremos mais uma vez atendidos com este recurso destinado para esta obra de tanta importância para a nossa cidade”, destacou.

Segue abaixo o teor do ofício n° 03/2017 do Gabinete do Prefeito:

A Sua Excelência o Senhor

CARLOS EDUARDO XAVIER MARUM

Deputado Federal – Praça dos Três Poderes – Câmara dos Deputados

Gabinete: 372 – Anexo: III

CEP: 70160-900 – Brasília – DF

Assunto: Viabilizar Recursos Financeiros para Construção das Redes de Esgoto e Estação de Tratamento na cidade de Paraíso das Águas.

Senhor Deputado,

O serviço de gestão de águas e esgoto de Paraíso das Águas é realizado através do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – autarquia municipal instalada no ano de 2015.

Com o crescimento e o desenvolvimento do município, várias famílias estão escolhendo o município de Paraíso das Águas para morar, viver e trabalhar, e assim, está aumentando a demanda pela qualidade e quantidade dos serviços públicos.

Atualmente o sistema de captação de esgoto doméstico e comercial ocorre por meio de fossas séptica, e por várias regiões da cidade á água do subsolo está a menos de 2m da superfície, ocorrendo o enchimento rápido das fossas. Os dejetos são transportados até a estação de tratamento do município de Chapadão do Sul, numa distância de 74 Km, proporcionando um alto custo aos moradores e a municipalidade e ainda provocando transtorno aos moradores pelo odor, visto que nem sempre é possível atender toda demanda em tempo hábil.

Portanto, a falta de infraestrutura para melhor atender a demanda dos serviços de esgoto, tem gerado muitas críticas e até mesmo matérias em sites e jornais, trazendo preocupações e aborrecimento a nossa comunidade por expor na mídia de forma tão negativa o município.

Portanto, pelo o acima exposto, vimos com muita esperança solicitar a Vossa Excelência, os préstimos de interceder junto ao Ministério da Saúde e Funasa a aprovação e alocação dos recursos financeiros para a construção da Estação de Tratamento e a construção de Redes de Esgoto na cidade de Paraíso das Águas.

Na certeza de poder contar com a compreensão de Vossa Excelência, aproveitamos para antecipar os nossos sinceros agradecimentos e apresentar os protestos de nosso respeito e consideração.

Atenciosamente,

Ivan da Cruz Pereira

Prefeito de Paraíso das Águas

Brito News

Comentários