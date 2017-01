Policia Militar recupera dois veículos roubados em Goiás na BR 060

Policiais militares recuperaram dois veículos sendo uma camionete Toyota Hillux e um Toyota Corolla, roubados no Estado de Goiás, na BR 060 no município de Camapuã na madrugada desta quinta-feira (12).

Durante ronda na BR-060 próximo ao perímetro urbano de Camapuã, avistaram os dois veículos em alta velocidades no sentido Paraíso das Águas – Camapuã, quando foi dado a ordem de parada dos dois veículos. Durante a abordagem E.C.C. de 19 anos e J.J. da S. de 26 anos ambos naturais de Aparecida de Goiânia GO, apresentarem nervosismo e entraram várias vezes em contradições. O policias então verificaram as placas dos carros, quando foi constato que não se tratava dos carros ao verificar os chassis foi constado que os veículos eram produtos de roubo no Estado de Goiás.

Após confirmarem que os veículos eram roubados, E. confessou que receberia R$1.200,00 para levar o Corolla de Goiás até o Paraguai.

Participaram da ocorrência os Soldados da PM Ravi, Márcio e Carlos.

