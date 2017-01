Ivan “Xixi” encaminha ofício à Anatel solicitando melhorias na telefonia fixa e internet em Paraíso das Águas

O prefeito municipal de Paraíso das Águas, Ivan da Cruz Pereira, (xixi/PMDB), encaminhou ofício direto de seu gabinete para a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, solicitando melhorias na qualidade de telefonia fixa e internet banda larga. A disponibilidade de novas linhas e internet banda larga está limitada no Município. Usuários vêm reclamando da qualidade da internet disponibilizada pela operadora Oi, com isto, a Administração Municipal de Paraíso das Águas reivindica junto à Anatel, melhorias nos serviços oferecidos pela Oi.

Segue abaixo o teor do ofício n° 05/2017 do Gabinete do Prefeito:

Ao Excelentíssimo Senhor

JUAREZ QUADROS

Conselheiro e Presidente do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Assunto – Telefonia Fixa e Internet

Senhor Presidente,

O Município de Paraíso das Águas foi instalado em 1º de janeiro de 2013 e conta com 5.250 habitantes, e sendo um dos municípios mais promissores do Estado de Mato Grosso do Sul, infelizmente conta com o menor número de acesso à internet do País.

Portanto, a falta do acesso à internet e telefonia fixa, vem sendo o gargalho que mais prejudica a instalação de empresas e indústrias no município. A falta de uma logística de comunicação com quantidade e qualidade para acesso a população tem gerado muitas críticas e até mesmo matérias em sites e jornais, trazendo preocupações e aborrecimento a nossa comunidade por expor na mídia de forma tão negativa o município.

Contudo, pelo o acima exposto, solicitamos deste órgão regulador, os préstimos de interceder junto às operadoras, para agilizar e proporcionar aos moradores de Paraíso das Águas o aumento do alcance a internet.

Dos poucos usuários que tem acesso a internet ADSL, a reclamação é quase na totalidade por parte dos mesmos, quanto a lentidão do sistema da internet.

Na certeza de poder contar com a atenção Vossa Excelência aproveitamos para apresentar os protestos de nosso respeito e consideração.

Atenciosamente,

Ivan da Cruz Pereira

Prefeito de Paraíso das Águas

