Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Você estará repassando todos os seus sentimentos e tudo o que lhe vai à imaginação, para as pessoas mais próximas e que lhe são mais caras. Mente com ideias claras influenciarão de modo benéfico este seu dia. Dedique-se mais a leitura ou a algum passatempo.

TOURO Melhora sensível de saúde e condições gerais, deverão se apresentar hoje. A vida familiar será bastante harmoniosa e as chances de sucesso pessoal, profissional e financeiro, deverão surgir. Neutro no amor.

GÊMEOS Dia em que poderá prosperar pela influência do cônjuge e ter sucesso nas pesquisas e em tudo que está relacionado com o ocultismo. Evite a precipitação e tome cuidado com seu dinheiro. Haja com mais responsabilidade.

CÂNCER Indicações de um bom dia para você, que estará em bom período para o convívio íntimo. As oportunidades de progresso nesse sentido, ajudarão você a encontrar uma pessoa muito especial, que irá lhe completar em todos os sentidos.

LEÃO Se puder vá ao cinema ou teatro e terá oportunidade de aprender alguma coisa boa enquanto se diverte em companhia das pessoas que estima. Contudo, evite revelar seus segredos ou assuntos pessoais porque será prejudicado. Dia em que estará, de certa forma, relacionado com o seu passado.

VIRGEM Amigos lhe darão alguns desgostos e a pessoa amada poderá ressentir-se de falta de atenção. Fluxo astral muito benéfico para os negócios, para a família e aos meios de transmissão de ideias. Sorte nos jogos.

LIBRA Muito bom fluxo astral para as transações relacionadas com terras, propriedades, mudanças e a compra e venda de metais, joias e pedras preciosas. Contudo não descuide de seus familiares e seja mais arrojado.

ESCORPIÃO Dia em que haverá disputas, dificuldades, que só serão vencidas com muita força de vontade. Evite os perigos de acidentes de trânsito, a precipitação nos negócios e discussões, no campo profissional.

SAGITÁRIO Pode solicitar a colaboração alheia, que será prontamente atendido. Enfrente os problemas difíceis com tranquilidade e confiança em si. E o otimismo, deverá ser a melhor das suas companhias.

CAPRICÓRNIO Pessoas benquistas socialmente, muito deverão contribuir para a sua elevação geral neste dia. Contudo, não se mostre demasiadamente orgulhoso e dê mais atenção às pessoas queridas. Os astros prometem um dia cheio de novidades para você.

AQUÁRIO Hoje é um dia que terá, certamente, algumas perturbações, inclusive o cônjuge estará descontente com você. Tome cuidado se realizar negócios e se lidar com fogo e eletricidade. Amanhã será um dia melhor.

PEIXES Se ainda não tem a sua casa própria, saiba que esta é a fase mais favorável para consegui-la. Aproveite. Por outro lado, terá sucesso no comércio, na indústria e nos negócios relacionados com terras. Dificuldades familiares.

