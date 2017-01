Figueirão: CRAS faz reunião para apresentar Secretário de Assistência Social e Conselheira Tutelar

Na tarde de 11 de janeiro, foi realizada no CRAS de Figueirão uma reunião entre os beneficiários dos diversos programas gerenciados por aquela entidade e a Coordenadora e Assistente Social Olegna Andréia Silva.

O objetivo da reunião foi apresentar oficialmente aos presentes o novo Secretário Municipal de Assistência Social, Beugmar Ferreira da Silva, e também a nova Conselheira Tutelar Rejane Silva do Carmo, que assumiu na vaga de André Nogueira Barbosa, que pediu exoneração para assumir cargo na prefeitura, a convite do prefeito Rogério Rosalin.

O novo secretário, em sua fala, informou que está montando uma nova equipe para a Secretaria de Assistência Social e também para o CRAS, buscando pessoas capacitadas e que já tenham alguma experiência na área de relacionamento humano. “Precisamos montar uma equipe afinada, que me ajude a gerir com a necessária capacidade a Secretaria e o CRAS, para que possamos assim atender cada vez mais e melhor as pessoas que se inserem no contexto de vulnerabilidade social”, disse o secretário.

Após reafirmar a importância da atualização do Cadastro Único como forma de garantir o recebimento dos benefícios e marcar nova reunião para o dia 8 de fevereiro, a Coordenadora Olegna agradeceu a presença de todos e encerrou o evento, servindo um coffe-break.

Texto e Fotos: Rubem Vasconcellos

