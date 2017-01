Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Mauro orienta Stella a procurar Joana para o que precisar. Joana se apresenta para Léo. Artur espalha para o colégio que Martinha está grávida. Tânia fica tranquila com o apoio de Jéssica, Belloto, Nanda e Jorjão a Joana. Martinha é expulsa de casa. Fábio implica com Luiza. Martinha afirma que seu filho não terá pai. Júnior convida Léo para jogar vôlei. Belloto reclama de Alisson para Joana. Léo tenta falar com Stella. Alisson enfrenta Joana. Stella vê Júnior ajudar Léo a jogar vôlei e afirma que irá tirá-lo a academia. Alisson agride Belloto e Joana interpela os dois.

SOL NASCENTE

Neide encontra Mario e o leva para o posto médico. Carol guarda seu dinheiro em um cofre no banco e deixa um bilhete para Alice. Ralf expulsa Mariano de seu estúdio. Sinhá manda César terminar o namoro com Paula. João Amaro é preso. Alice fala com Chica sobre Mario. Loretta exige que Nanda se afaste de Peppino. Chica tem uma visão de Alice, mas não revela à amiga. Os policiais procuram por Mario na praia. Flavinha confidencia para Lenita como foi beijar Hideo. Louzada e Argemiro desconfiam de que Alice seja a chefe da organização de lavagem de dinheiro. César termina com Paula. Neide chega ao posto com Mario. Ralf avisa a Alice sobre o sumiço de Mario.

ROCK STORY

Alex se esconde enquanto Marisa fala com Gui. Marisa exige explicações de Alex. Os bandidos forçam Néia a pegar dinheiro no caixa eletrônico. Néia consegue ligar para Léo. Néia se apavora quando Diana entra em sua casa com dois policiais para investigar o sequestro. Nicolau se oferece para pagar o medicamento de Caio. Gilda vê Caio passar mal na rua e deduz que o amigo de Nicolau usa drogas. Chiara aceita ir para a casa de Léo e Diana. Nanda conta a Syl que Jorginho está no Rio de Janeiro. Laila se prepara para a gravação de seu DVD. Augusto procura Lázaro para falar sobre a 4.4, acreditando que ele seja o empresário da banda. Lázaro pede a Ramon que descubra tudo sobre a banda de Zac. Eva descobre que Joel tem uma filha em Portugal. Laila recebe uma ligação e fica abalada. Lázaro demonstra interesse na banda de Zac. Júlia conta a Gui que está grávida.

A LEI DO AMOR

Tião se enfurece com Flávia e Helô a protege. Jéssica conta para Salete quem é o pai biológico de Flávia. Flávia discute com Tião. Salete procura a filha. Helô leva Flávia para falar com Olavo. Salete tenta fazer um acordo com Tião. Ciro procura Yara. Augusto proíbe Vitória de voltar à casa de Sílvia. Fausto se recusa a contar para Pedro sobre a ameaça de Magnólia. Bruno termina o namoro com Jéssica. Miro incentiva Tião a ajudar Cidália. Tiago não gosta de ver Tião no apartamento de Letícia. Mileide tem um pressentimento com Beth e procura Augusto. Tião vai ao hospital e Flávia fica furiosa. Fausto tenta se comunicar com Pedro.

DOIS IRMÃOS

Omar se atrasa para a escola e Halim se enfurece. Yaqub resolve uma difícil equação no colégio e é elogiado pelo professor. Omar se descontrola e parte para cima de Padre Bonislau, depois de ser castigado por ele. Zana não consegue impedir a expulsão de Omar da escola. Omar perde a razão em um bordel. Padre Bonislau aconselha Yaqub a deixar a cidade. Domingas dá à luz Nael (Theo Kasper/ Ryan Soares/ Irandhir Santos). Omar volta para casa embriagado e Zana o acolhe. Halim leva Nael para ser batizado. Halim desafia Azaz para um duelo. Omar e Yaqub discutem, e o pai os enfrenta. Abelardo tenta alimentar os macacos. Omar inicia em outra escola e se identifica com o professor Laval (Michel Melamed). Zana se orgulha ao ver Yaqub com a farda de espadachim. Halim flagra Omar dormindo com uma mulher na sala de casa.

NOVELAS DO SBT

LAGRIMAS DE AMOR

Os agentes informam a Olga que José e sua família foram assassinados cinco anos atrás, Olga não compreende a informação, se altera e reclama com os agentes. Rômulo aproveita a confusão e escapa. Fora da residência Chavero, Patrício se preocupa ao ver que os agentes não saíram com Rômulo. Por rádio, os agentes informam que Rômulo escapou e pedem reforços. Olga se dá conta que por toda vida viveu sendo enganada por Rômulo. Rômulo pede a Marco que lhe consiga uma ajuda. Marco fala por telefone com um juiz. Aurora lhe toma o telefone. Eles discutem e decidem terminar seu casamento. Marco volta a se comunicar com o juiz. Julieta diz a Regina que o juiz Corona é quem está cuidando do caso de Edmundo. Olga, desesperada, quebra um espelho com as próprias mãos e fica sangrando. Consuelo lê uma revista para Inácio e pede que ele desperte. Ela o beija e Inácio move um dedo. Consuelo se alegra ao ver Inácio despertar. Marco informa Rômulo que não conseguiu apoio. Aurora expulsa Marco de sua casa. Na casa de Flor, Rômulo busca abrigo. Flor ouve pela televisão que estão procurando Rômulo. Ele a surpreende e Flor grita por ajuda. Rômulo cobre o rosto de Flor com uma almofada e a asfixia até que ela perca os sentidos. O advogado Torijas diz a Tonho que deveria eliminar Edmundo se quer que o ajudem. Na casa Chavero, Consuelo e Inácio se reconciliam. Edmundo diz a Regina que a única testemunha que pode ajudá-lo é Zaida. No pátio da prisão, Tonho pensa em cravar uma navalha em Edmundo. Eles brigam e caem no chão. Durante a briga Tonho acaba ferindo a si mesmo e o doutor chega para ajudá-lo. No escritório Ancira, Marco encontra um documento sobre a transferência de dinheiro de uma conta do escritório para uma no estrangeiro.

A GATA

Gisele diz que a acusação não é verdadeira. Esmeralda diz ao Silencioso que Tilico passou mais da metade de sua vida na prisão e a outra parte no lixão, então deve estar mantendo Jacira por ali mesmo. Virginia diz a Centavinho que pensou bem e não quer ir embora desse mundo sem ter um filho com ele. Centavinho, surpreso, diz que eles já haviam decidido adotar. Virginia responde que quer ter um filho deles e que seguramente Lorena mentiu quanto a enfermidade. Esmeralda diz a Rita que Tilico saiu da prisão só para lhe perturbar. Rita diz que não justifica, mas ele esteve na cadeia acusado de um crime que não cometeu. Esmeralda responde que seu pai também esteve na prisão sendo inocente, e saiu para fazer justiça. Rita diz que ela tem razão. Lorena vai à casa do Silencioso procurando por Esmeralda, para lhe pedir perdão. O Silencioso diz que não acredita em seu arrependimento e pede que ela vá embora de sua casa.

CARINHA DE ANJO

Rosana vê Flávio e vai falar com ele. Emílio aproveita e tira uma foto do computador que está com o homem. Flávio diz que Nicole logo estará de volta e ameaça a guarda do menino mais uma vez. Madre Superiora flagra Cecília na rua com Gustavo e fica nervosa. Emílio conta sua descoberta para a mãe. Nicole volta para Doce Horizonte com a mãe, Haydee. Madre Superiora acredita que Cecília mentiu e cometeu um pecado. Madre Superiora telefona para o Padre Miguel e conta o que descobriu. Nicole vai até o apartamento de Gustavo. Dulce Maria diz que Nicole estragou o domingo deles e que Cecília seria uma ótima mãe. Madre Superiora avisa que pedirá a transferência de Cecília para outro colégio para que ela possa repensar sobre sua vida religiosa sem influências. Cecília também está proibida de falar com Dulce Maria fora da sala de aula.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ali vê Tefik ligando para Ezel e o tranca no carro. Eysan entrega a passagem para Ezel. Cengiz encontra o bilhete de despedida de Eysan. Ezel encontra Ramiro.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Isaura desmente Rosa. Leôncio força Malvina a ir para cama com ele. Gertrudes conversa com Almeida sobre Isaura. Leôncio pede para Isaura não ser vendida. O Conde convida Tomásia para ir à sua fazenda. Miguel volta à fazenda e encontra sua filha. Leôncio e Malvina saem em lua-de-mel. Comendador Almeida aumenta o preço de Isaura e Miguel fica arrasado. O Conde pede a mão de Tomásia em casamento e ela aceita. Henrique vê Gabriel com Helena e parte para briga. Miguel quer fugir com Isaura. Isaura prefere que o pai tente comprá-la. Henrique carrega Gabriel desmaiado sobre os ombros. André é solto. Helena se encontra com Gabriel e diz que seu pai é contra o namoro deles. Coronel Sebastião atira na direção de Gabriel quando o vê junto a sua filha. Helena fica de castigo e Gabriel leva um tiro. Gioconda ameaça o Coronel Sebastião. Tomásia se casa com o Conde. Leôncio e Malvina voltam de viagem.

A TERRA PROMETIDA

Calebe chega e tenta impedir que Laís faça alguma besteira. Iru aproveita o momento oportuno e consegue desarmá-la. Aruna oferece amparo à laís. Orebe, o leproso que atacou Milah, diz que alguém o pagou para passar a doença para a família de Raabe. Noemi diz que perdoa Laís. Eleazar oferece ajuda à moça. Orias diz que avisará Raabe para ter cuidado. Raabe tenta consolar Nobá. Úrsula diz não confiar em Zareg. Adonizedeque diz que pedirá os conselhos de suas prisioneiras. A princesa implora para o pai deixá-la ver a mãe e a avó, mas o rei se recusa a atendê-la e a menina chora. Ula agradece pelo carinho e atenção de Mireu. Mara vai até a tenda de Ioná e se desentende com Elói. Lina diz que tentará ajudar Mireu a conquistar Ula. Ela também diz que Bogotai pagou caro por roupas velhas. Ioná concorda com a reclamação de Elói sobre Mara. Noemi agradece a Deus por estar com sua família. Tobias e Zaqueu se desentendem e Salmon chama atenção dos guerreiros. Maquir se incomoda com a presença de Runa no treinamento. Léia escuta Samara conversar com Tobias e descobre que o filho também se envolveu na morte de Abel. Salmon permite que Rune volte a treinar com sua cela especial para montaria. Samara e Tobias dizem que são o reflexo de Léia. Elidade e Laila se enchem de felicidade com a família. Aruna se comporta de maneira séria e formal. Josué estranha o comportamento dela. Enciumada, Léia reclama da demora de Quemuel. Yana passa alguns ensinamentos para Aruna. Raabe cuida dos irmãos. Lila chega e avisa sobre a presença de um grupo de pessoas estranhas se aproximando do acampamento. Ula se abre com Lina e diz que não pensa em novo marido. Josué e os guerreiros encontram o grupo de Zareg. O rei mente e diz que são de um lugar distante, que vieram para se juntar aos hebreus. Maquir pede perdão à Livana. Josué recebe o grupo de Zareg no acampamento. Haniel tenta animar Maquir. Tirda avisa que Josué está chamando para uma reunião. Os hebreus permitem que os forasteiros fiquem na tribo Naftali. Orias encontra Raabe e diz que alguma mulher está tentando fazer mal a ela. Bogotai reconhece Finéias e o olha com maldade.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários