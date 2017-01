Alcinópolis receberá repasse de 250 mil para a Saúde

A deputada federal Tereza Cristina (PSB) atendeu a um pedido da nossa vice-prefeita e Secretária Municipal de Assistência social, Adriele Bocalan (PSB), e do vereador Weliton Guimarães (PSB), quando ambos ainda eram candidatos, e destinou à Alcinópolis emenda parlamentar no valor de 250 mil reais.

O recurso será aplicado no custeio da rede de saúde do município e beneficiará as unidades de atendimento: Unidade Básica de Saúde (UBS) Estratégia Saúde da Família (ESF) e Unidade Básica de Saúde 24 horas (Hospital).

Na última terça-feira (10), Adriele e Welinton estiveram na Secretaria Estadual de Saúde em Campo Grande – MS e foram recebidos pelo Superintende Geral de Administração e Finanças, Maurício Peralta, o qual prestou orientações referentes ao recurso recebido. ‘“Maurício nos explicou quais serão os próximos passos e garantiu que o dinheiro será liberado ainda este ano”, explicou Bocalan.

Na oportunidade, Peralta afirmou que o Estado está à disposição do prefeito Dalmy Crisóstomo e toda sua equipe.

Assecom: Nathalia Barbosa

Comentários