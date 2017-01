Agora é lei: pequizeiro vira árvore símbolo do Cerrado em Goiás

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), sancionou o projeto de lei que declara o pequizeiro árvore símbolo do Cerrado no estado. De autoria da petista, Adriana Accorsi, a propositura leva em conta a relevância cultural e histórica do fruto.

No entanto, os dois pontos mais importantes do projeto, que normatizam a derrubada da árvore e criam penalidades aos infratores, foram vetados. “O importante é que conseguimos dar a devida importância do pequizeiro ao bioma Cerrado, enquanto espécie chave para a manutenção da fauna nativa do referido bioma e de imprescindível valor simbólico cultural ao povo goiano”, argumentou a parlamentar ao site da Assembleia.

Além de Adriana Accorsi, que teve seu projeto aprovado em 10 de novembro de 2016, mais dois deputados se preocuparam com a questão do pequizeiro: Tiãozinho Costa (PT do B), em março de 2009, e Karlos Cabral, em abril de 2014, quando ainda era filiado ao PT.

Atualmente no PDT e recém-empossado deputado, Cabral apresentou dois projetos: um que proíbe o corte de pequizeiros em Goiás e o outro que institui a Festa Estadual do Pequi.

Já Tiãozinho Costa, hoje sem mandato, tentou criar o Pró-Pequi, instituindo a política de incentivo ao cultivo, consumo, comercialização e transformação dos derivados do pequi, com objetivo de estimular produção do pequizeiro e consequente consumo, inclusive dos demais frutos nativos do Cerrado. (As informações são da Assembleia Legislativa de Goiás)

