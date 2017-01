Administração Municipal abre inscrições para processo seletivo do Estágio Remunerado

O Governo de Costa Rica – MS por meio da Subsecretaria Municipal de Administração abre no período de 23 de janeiro a 14 de fevereiro de 2017 inscrições para o processo seletivo do Estágio Remunerado.

Os interessados devem ter 16 anos completos e estar cursando o Ensino Médio, Curso Técnico e/ou Superior. “Os cinco primeiros colocados nas duas etapas das provas já serão contratados logo de imediato e o outros irão para fila de espera e no surgimento de novas vagas haverá nova chamada”, explica a subsecretária de Administração Liliane Campos.

Os interessados podem realizar suas inscrições na Subsecretaria de Administração que fica no prédio do Paço Municipal munido de CPF, RG, Título de Eleitor, Comprovante de Residência e declaração atestando escolaridade de próprio punho. Para mais informações entre contato pelos telefones (67) 3247 7168/7059.

A prova objetiva será realizada no dia 16 de fevereiro de 2017, a partir das 19 horas, na Escola Municipal Professor Adenocre Alexandre de Moraes.

Já a prova prática para os classificados na primeira fase será no dia 23 de fevereiro em local e horário a confirmar.

O resultado final será publicado no Diário Oficial do Município (www.costarica.ms.gov.br), no dia 02 de março com classificação geral dos participantes.