Abertura do 4º Rodeio dos Amigos terá show e portões abertos

O Promoter Elton Silva, responsável pela a realização do 4º Rodeio do Amigos, que ocorrerá ente os dias 06 a 09 de abril, confirmou nesta quarta-feira (11), a contratação de Ewerton Polisel, cantor revelação do interior de São Paulo, para abertura oficial do rodeio.

Elton Silva comunicou também, que a abertura que será realizada na quinta-feira 06 de abril, será com os portões abertos.

Já estão confirmados, os shows Renan e Ray e Manutti.

Outra atração do rodeio será a parceria com a ACR – Associação dos Campeões de Rodeio, para trazer cerca de 20 peões, para competição.

Daniel Tibiriçá e Luciano Lenes, serão os narradores do Rodeio.

